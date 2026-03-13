Llama Rojo de la Vega a hacer equipo para erradicar tiraderos clandestinos en Cuauhtémoc

La alcaldesa documentó cuánto tiempo tarda en reaparecer un tiradero clandestino después de que el camión recolector limpia el lugar.

Como parte de las acciones para erradicar tiraderos clandestinos en la alcaldía, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega realizó un ejercicio en la colonia Morelos, en Tepito, para verificar cuánto tiempo tarda en volver a aparecer la basura después de que el camión recolector limpia el lugar.



La alcaldesa llegó al punto alrededor de las 9 de la noche y esperó dentro de su vehículo a que pasara el camión de recolección, que retiró completamente el tiradero que se había formado en la zona.



A las 9:28 de la noche, personal de la Dirección General de Servicios Urbanos de la demarcación terminó de limpiar el espacio. La alcaldesa decidió quedarse en el lugar para medir cuánto tardaría en volver a aparecer la basura.



La respuesta llegó cinco minutos después. A las 9:33, una persona se acercó al sitio recién limpiado y volvió a depositar bolsas de basura. Minutos más tarde, otras dos personas llegaron con una cantidad considerable de residuos para dejarla en el mismo punto.



“¿Vieron?, ¿cuántos minutos pasaron? Nos podríamos estar toda la noche”, expresó la alcaldesa al ver cómo, apenas unos minutos después de haber sido limpiado, el tiradero comenzaba a formarse nuevamente.



Actualmente, la Dirección General de Servicios Urbanos retira semanalmente un promedio de 2 mil 47toneladas de basura de los llamados tiros a cielo abierto, que no son otra cosa que tiraderos clandestinos.



Al inicio de la administración existían más de 300 puntos identificados, de los cuales más de 100 ya han sido erradicados, reduciendo la cifra a alrededor de 200 mediante una estrategia que incluye limpieza permanente, vigilancia, colocación de avisos y presentación ante el Juez Cívico de quienes son sorprendidos tirando basura.



La alcaldesa señaló que su gobierno seguirá retirando tiraderos clandestinos en toda la demarcación, pero hizo un llamado a vecinas y vecinos a hacer equipo para mantener limpias las calles y evitar que estos espacios vuelvan a convertirse en focos de basura.