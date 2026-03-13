Firman Secretaría de Salud y Colegio de Notarios convenio sobre Voluntad Anticipada

Este Convenio de Colaboración garantiza que se respete la decisión de cada persona con dignidad y autonomía.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un Convenio de Colaboración para fortalecer el acceso de las personas al ejercicio del derecho a la Voluntad Anticipada, una herramienta que permite decidir de manera libre y anticipada sobre los tratamientos médicos al final de la vida.



La Ley de Voluntad Anticipada ha permitido 27 mil tres suscripciones en la Ciudad de México, lo que refleja un creciente interés de la población por tomar decisiones informadas sobre su atención médica y el final de la vida. La Voluntad Anticipada puede realizarse a través de dos modalidades:



Documento de Voluntad Anticipada ante Notario Público



Puede tramitarlo cualquier persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales. Se firma ante un notario público en la Ciudad de México. La persona debe nombrar a un representante y firmar ante dos testigos. Es necesario presentar identificaciones oficiales vigentes de todas las personas participantes.



El trámite tiene un costo que puede variar según la notaría.



A partir del 12 de marzo y hasta el 30 de abril del año en curso, el trámite será gratuito para todas las personas de 65 años y más en todas las Notarías que informe el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el objetivo de ampliar el acceso a este derecho y acompañar a las personas mayores en la toma de decisiones informadas sobre su atención médica.



Posterior a esta fecha y hasta el 31 de diciembre de 2026, se establecieron los siguientes costos preferenciales: $750.00 más IVA para personas adultas mayores de 65 años. $1,600.00 más IVA para el resto de la población de la Ciudad de México.



Formato de Voluntad Anticipada en instituciones de salud



Se realiza cuando una persona ha sido diagnosticada con una enfermedad avanzada, incurable o en fase terminal. El trámite se lleva a cabo ante personal médico en instituciones de salud públicas o privadas de la Ciudad de México. Es gratuito y debe acompañarse de un resumen clínico que acredite el diagnóstico. La persona paciente nombra a un representante y firma ante dos testigos. Existen formatos para pacientes adultos y para pacientes pediátricos.



Durante el acto de firma de Convenio, el subsecretario de Salud Pública de la Ciudad de México, Dr. Ricardo Barreiro, explicó que se trabaja en el desarrollo de una tarjeta de identificación vinculada a una plataforma digital, que permitirá al personal médico conocer si una persona cuenta con un documento de Voluntad Anticipada y cuáles fueron las decisiones que tomó.



En su oportunidad, la responsable del Programa de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos, Dra. Cecilia Palacios, destacó que esta plataforma permitirá verificar si una persona ya cuenta con un documento o formato de Voluntad Anticipada, evitando duplicidades y facilitando conocer de manera puntual qué directrices anticipadas se plasmaron.