Evelyn Salgado lanza convocatoria para beneficiar a 20 mil mujeres en Guerrero

-Más de 10 mil mujeres avanzaron en sus estudios en 2025, gracias a este programa integral.

Para seguir mejorando la calidad de vida de las mujeres guerrerenses, debido al éxito en 2025, el programa de Tarjeta Violeta entra en una nueva etapa para este 2026 al aperturar la convocatoria con una meta a incorporar a 20 mil beneficiarias de 30 municipios del estado, como una muestra clara del compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el desarrollo y bienestar de las mujeres de Guerrero.



La mandataria estatal, acompañada del secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, dio a conocer la convocatoria para ingresar al programa “Tarjeta Violeta 2026”, que iniciará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.



Destacó que este programa ha dado resultados importantes, pues en 2025, más de 10 mil mujeres concluyeron algún grado educativo, muchas de ellas mayores de 25 años que habían dejado sus estudios y que, gracias a este apoyo pudieron retomarlos.



Agregó que la iniciativa forma parte de la política social que busca consolidar la Ley de Bienestar, con el propósito de garantizar que estos apoyos continúen y no haya retrocesos en los derechos de las mujeres.



Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, explicó que las beneficiarias del programa en 2025 deberán reinscribirse, ya que se trata de un nuevo ejercicio fiscal y así lo establece la normatividad.



Detalló que durante 2025 el programa brindó más de 61 mil atenciones a más de 20 mil mujeres, mediante cursos, capacitaciones, consultas médicas, terapias psicológicas y procesos educativos en tres ciclos del programa.



En la región Montaña, considerada prioritaria, más de 2900 mujeres fueron beneficiadas, de las cuales 1917 participan en procesos de alfabetización en primaria y secundaria, con atención en lengua indígena y español, mientras que 700 concluyeron su preparatoria.



El programa Tarjeta Violeta está dirigido a mujeres y jefas de familia en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica, educativa y social.