ALERTA BANXICO DE INCERTIDUMBRE POR REVISIÓN DEL T-MEC

La revisión del T-MEC podría afectar las perspectivas de crecimiento para este año en curso, señaló el Banco de México.

El Banco de México (Banxico) no hizo omisión de la incertidumbre que existe por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y precisó que, pese a ello, se espera un buen dinamismo para este 2026.

Así lo dio a conocer mediante el análisis realizado por la institución, que se produce luego del buen desempeño de México hacia el cierre de 2025; sin embargo, la revisión del T-MEC podría afectar las perspectivas de crecimiento para este año en curso.

Las economías regionales continúan enfrentando un entorno complejo e incierto. No obstante, hacia delante se anticipa un desempeño más favorable que el observado durante 2025, si bien sujeto a retos importantes, señaló el Banxico en su “Reporte sobre las Economías Regionales” del cuarto trimestre 2025.

La institución explicó que uno de los principales focos de atención se encuentra en el ámbito internacional.

En el ámbito externo, persiste la incertidumbre asociada con las políticas que pudiera implementar nuestro principal socio comercial y con la próxima revisión del T-MEC, indicó.

Advirtió que cualquier modificación en la relación comercial con Estados Unidos podría tener efectos más visibles en los estados del norte y en las regiones del centro del país, debido al alto grado de integración económica que mantienen con ese mercado.

Destacó que los territorios con una larga tradición migratoria hacia Estados Unidos podrían verse impactados si se producen cambios en el flujo de remesas.

El banco central subrayó que la inseguridad pública continúa siendo uno de los principales obstáculos para la actividad económica. Según el reporte, directivos empresariales consultados señalaron que este problema sigue afectando las operaciones de compañías en diversas zonas del país.

A este factor se suma la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos, cuyos efectos se manifiestan de manera distinta según el sector productivo y la entidad federativa, lo que introduce nuevos desafíos para el desempeño económico regional.

El Banco de México consideró necesario fortalecer los motores internos de crecimiento y generar condiciones que favorezcan la inversión productiva.

Entre las acciones prioritarias, el organismo señaló la importancia de avanzar en la construcción y modernización de infraestructura estratégica, como la red de transporte, los sistemas digitales, la infraestructura energética y los proyectos hídricos.

Estas inversiones, explicó, pueden ayudar a reducir costos logísticos, mejorar el acceso a mercados y aumentar la competitividad de las distintas regiones del país.

El informe también subraya la necesidad de impulsar la formación de capital humano y acelerar la adopción de nuevas tecnologías. De acuerdo con el banco central, estas medidas permitirían fortalecer la capacidad productiva y elevar el potencial de crecimiento de las economías regionales.

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