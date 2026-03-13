Harfuch señala fase final contra estructura del CJNG tras captura de “El Mencho”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades mexicanas avanzan hacia una nueva etapa en las acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de los recientes operativos que debilitaron la estructura del grupo.

En una entrevista concedida a medios de Estados Unidos, el funcionario explicó que, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, las investigaciones se enfocan ahora en niveles superiores de la organización.

Harfuch indicó que las autoridades trabajan para identificar y desarticular la red de apoyo que permite la operación del grupo criminal, incluyendo estructuras relacionadas con asesoría legal y manejo financiero.

De acuerdo con el titular de Seguridad, estas acciones forman parte de una estrategia para afectar las capacidades operativas y económicas de la organización.

El funcionario reiteró que el objetivo es continuar con las investigaciones para debilitar la estructura que sostiene al grupo y evitar su reconfiguración.