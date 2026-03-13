INDIGNACIÓN EN EDOMÉX: CAPTAN A LEÓN VOMITANDO PARÁSITOS EN ZOOLÓGICO DE NEZAHUALCÓYOTL

Visitantes del Zoológico Parque del Pueblo, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, captaron en video a un león en aparente mal estado de salud mientras vomitaba parásitos, lo que generó preocupación entre ciudadanos y defensores de animales.

Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron cuestionamientos sobre las condiciones de atención veterinaria y alimentación de los animales dentro del zoológico, así como sobre los protocolos de control sanitario que se aplican en el recinto.

En 2024, el presidente municipal Adolfo Cerqueda anunció que se realizarían remodelaciones y mejoras en el zoológico, sin embargo, usuarios señalan que hasta el momento no se han observado cambios visibles en las instalaciones.

Ante el caso, ciudadanos han solicitado al Secretario de Medio Ambiente municipal, Rodrigo Rosas Esparza, explicar cuál es el control veterinario que se aplica actualmente en el zoológico y cuándo fue la última desparasitación de los animales.

También se ha pedido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para revisar el origen de la carne utilizada en la alimentación de los animales, así como los controles sanitarios y las condiciones generales del recinto.