Detienen en Jalisco a Juvenal “N”, señalado como líder de una red de trata de personas

Autoridades federales informaron la detención en Jalisco de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, señalado como presunto líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el detenido mantenía operaciones principalmente en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Las autoridades señalaron que Juvenal “N” cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

La detención fue realizada en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones y el proceso legal relacionado con el caso.