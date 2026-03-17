Pone en marcha Clara Brugada Campaña “Chichihualli”

-Se busca realizar en CDMX durante 2026 y 2027 un total de un millón de mastografías.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha de la campaña de salud preventiva “Chichihualli” para la detección oportuna de cáncer de mama y lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad de mujeres en esta ciudad debido a este padecimiento, para lo cual se invirtieron 400 millones de pesos para la adquisición de más mastógrafos móviles, a fin de realizar un total de un millón de mastografías en 2026 y 2027.



La titular del Ejecutivo local subrayó que el cáncer es la principal causa de muerte en la población femenina, cuya tasa de mortalidad en el país es de 18.7 por cada 100 mil habitantes, y 21 decesos en la capital del país.



Brugada Molina detalló que el objetivo para este 2026 es realizar medio millón de mastografías y para 2027 será un tanto similar, para llegar a un millón, para lo cual recordó que actualmente se cuentan con 40 mastógrafos, entre móviles y fijos, y este año se invirtieron 400 millones de pesos para la adquisición de 20 más y con ello contar con 60 para alcanzar la meta de medio millón de mastografías a realizar.



Añadió que existe una norma oficial mexicana que establece lineamientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama en el país que refiere que todas las mujeres a partir de los 20 años deben realizarse la autoexploración al menos una vez al mes, y que a partir de los 40 años deben realizarse mastografías cada dos años para detectar posibles alteraciones, incluso, antes de que aparezcan síntomas.



“Las mastografías se convierten en la herramienta fundamental para la detección oportuna de cáncer de mama y con ello salvar vidas”, añadió.



Recordó que la atención a la salud se encuentra a cargo de las diferentes instancias del Gobierno Federal, mientras que la tarea desde la administración de la ciudad, a través de la dependencia sanitaria local, está orientada a la prevención y promoción de la salud bajo el lema: Queremos construir una ciudad que produzca salud”.



Explicó que el nombre de la estrategia de detección oportuna de cáncer de mama “Chichihualli” busca reivindicar la palabra de origen náhuatl y reconocer su significado cultural con una relación profunda entre el cuerpo, la vida y el cuidado de la mujer.



Por su parte, la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que esta estrategia tiene un enfoque integral y comunitario, que empieza con promover el autocuidado, identificar y trabajar los factores de riesgo, promover la participación comunitaria, acercar los servicios de tamizaje a las comunidades y acompañamiento de promotores de salud.