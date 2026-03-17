DIF Guerrero lleva apoyos a familias de Chilpancingo

-Se acercan apoyos y servicios que contribuyen al bienestar de las familias.

En seguimiento a las políticas públicas promovidas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de acercar apoyos y más beneficios a las familias guerrerenses, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), en la colonia Cooperativa de la capital guerrerense se realizó una Jornada de servicios asistenciales “Transformando Guerrero”, donde se acercaron diversos beneficios que contribuyen en mejorar la calidad de vida de cientos de familias, esto contando siempre con el respaldo de la administración estatal.



La actividad fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, quien junto con personal del organismo estatal brindó atención directa a habitantes de las colonias Cooperativa, Almolonga, Tomatal, 21 de Marzo, Américas, Lomas de Chapultepec, México y Lomas del Marqués.



Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos de corte de cabello, planchado y depilado de cejas, esmaltado de uñas, pinta caritas para niñas y niños, además de talleres y actividades lúdicas, donde se difundió la campaña “Infancia Sin Violencia” y se brindó información sobre prevención del embarazo adolescente, adicciones y derechos de la niñez.



Asimismo, se entregaron apoyos como ropa, calzado y lentes pregraduados, así como el apoyo alimentario.



A través del programa “Transformando Vidas” también se entregaron aparatos funcionales como sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones para personas que requieren apoyo para su movilidad.



Liz Salgado destacó que estas acciones forman parte de la política social impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientada a acercar apoyos y servicios que contribuyan al bienestar de las familias guerrerenses.