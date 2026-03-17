Inaugura Sheinbaum segundo tramo del viaducto elevado de Tijuana, BC

El Viaducto consta de 11.4 kilómetros y su construcción contempló una inversión de 14 mil mdp y la creación de 6440 empleos directos e indirectos

A través de un enlace de Palacio Nacional a Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura del segundo tramo del Viaducto Elevado de Tijuana, una obra que consta en su totalidad de 11.4 kilómetros y reduce el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde el aeropuerto a Playas.



“Ya se terminó completamente y el día de hoy ya puede circularse. Muy importante esta obra, es un segundo piso, un gran puente que va a ayudar muchísimo; bueno, ya está ayudando a la ciudad de Tijuana y ahora con la segunda fase va a ayudar todavía más”, destacó en la conferencia matutina. “Las mañaneras del pueblo”.



La construcción del Viaducto Elevado de Tijuana contempló una inversión de 14 mil millones de pesos (mdp) y la creación de 6 mil 440 empleos directos e indirectos.



El general brigadier del Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Inocencio Edelmiro Manzano Briseño, agradeció el apoyo de la presidenta para la elaboración de este proyecto, el cual calificó como un importante reto técnico.



La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, puntualizó que esta inauguración es un momento muy importante para Tijuana al ser la obra más importante en el estado que hoy transforma la movilidad de la entidad.



La obra del Viaducto Elevado se compuso de dos etapas: la primera de 7.2 kilómetros de longitud, desde la garita y la zona centro de la ciudad a la carretera que conduce a Playas de Tijuana con un túnel vehicular de un kilómetro de longitud. La segunda etapa de 4.2 kilómetros prolonga la vialidad hasta el aeropuerto de Tijuana. El diseño se adecúa a las condiciones geológicas del área con los métodos de construcción más avanzados y diversas técnicas modernas.