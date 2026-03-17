Sheinbaum plantea reducir presupuesto del INE y recursos a partidos políticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno continuará insistiendo en la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) reduzca su presupuesto.

Durante sus declaraciones, la mandataria también expresó que considera que no se deben destinar tantos recursos a los partidos políticos dentro del esquema actual.

Sheinbaum indicó que este planteamiento forma parte de las discusiones en torno a la reforma electoral y a la revisión del gasto público en materia electoral.

Asimismo, destacó que el objetivo es optimizar el uso de los recursos y garantizar que el presupuesto se utilice de manera más eficiente.

La presidenta reiteró que su administración continuará impulsando propuestas que permitan ajustar el financiamiento en el sistema electoral.