INTENTA ROBAR MOTOCICLETA Y HUYE AL SER DESCUBIERTO EN CUAUTITLÁN

Un sujeto fue sorprendido cuando intentaba robar una motocicleta estacionada sobre la calle Francisco Villa, en la colonia Loma Bonita, en Cuautitlán, Estado de México.

De acuerdo con reportes vecinales, el individuo manipulaba la unidad cuando fue descubierto por habitantes de la zona, lo que provocó que abandonara el intento de robo y huyera del lugar para evitar ser detenido.

El hecho generó alerta entre vecinos, quienes señalaron la importancia de reforzar la vigilancia en la zona para prevenir este tipo de delitos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del presunto responsable.