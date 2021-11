Nuevamente AMLO insiste para el regreso a clases total. "Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación" declaró el mandatario mexicano.

Nuevamente durante la mañanera, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió que se anuden en su totalidad las clases presenciales en el país, pues ya no hay justificación para no regresar a las aulas ante la pandemia del COVID-19.

AMLO argumentó que a dos meses de que se reiniciaron paulatinamente las clases presenciales, no se ha registrado ningún problema grave de salud por la pandemia de coronavirus.

«Sí es muy importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, puede haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes, no corren riesgo de contagio», declaró López Obrador.

«Es mínimo, y como maestras, maestros, madres, padres de familia, autoridades locales, se está logrando que haya estos protocolos sanitarios y se cuide a los niños; pero ya llevamos dos meses, son cerca de 2 meses que regresamos, y en el seguimiento que hacemos no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas», dijo AMLO.

«Hay que reabrir las escuelas, es importantísimo la educación presencial. Y es un llamado respetuoso a maestras, a maestros, a madres, a padres de familia, para que vayan niñas, niños y adolescentes a las escuelas de nuevo», agregó el Presidente López Obrador.