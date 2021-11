Los pobres tienen 5 veces más riesgo de morir por COVID que los más ricos

Los mexicanos que se ubican en el 10% de los ingresos más bajos tienen cinco veces más probabilidades de morir por COVID-19 que aquellos que están en el 10% de ingresos más altos, según una investigación publicada por The Lancet.

En efecto, entre más pobre se es en México, más aumenta la probabilidad de ser hospitalizado o incluso de fallecer a causa de una infección por coronavirus, de acuerdo con la investigación ‘The income gradient in COVID-19 mortality and hospitalisation: An observational study with social security administrative records in Mexico’, a cargo de los economistas Eva O. Arceo-Gomez, Raymundo Campos-Vazquez y el subgobernador del Banco de México, GerardoEsquivel, entre otros.

El estudio tomó en cuenta los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre empleo y salarios y los registros médicos de pacientes sometidos a pruebas de detección de COVID en dicho instituto. Lo que permite estimar en qué medida contribuye el nivel de ingresos en el agravamiento final de la enfermedad.

Raymundo Campos, investigador del Colegio de México y coautor del estudio , explicó que las estimaciones tomaron en cuenta datos de marzo a noviembre de 2020. Y detalla que, en los primeros meses, la probabilidad de morir por COVID-19 era mucho más alta entre las personas de menores ingresos. No obstante, la variable del ingreso tenía menor peso conforme iban pasando los meses.

Al inicio de la pandemia (marzo-abril), por ejemplo, la tasa de letalidad en el decil más pobre era superior al 30%, mientras que para el decil más rico la tasa era de apenas el 7%.

Resultado 2: Las personas en el 10% de ingresos más bajo tenían una probabilidad de morir cinco veces más grande que aquellos en el 10% de ingresos más alto. En hospitalización es cuatro veces más grande. Aunque este gradiente se reduce con el paso de los meses. pic.twitter.com/azpcnsvssd

— Raymundo Campos V (@rmcamposvazquez) November 10, 2021

Con el paso de los meses, la relación se hizo menos desigual. Tanto así que, para el periodo de noviembre, la tasa de letalidad por COVID-19 entre los más desfavorecidos era ligeramente superior al 10%; mientras que para el estrato más adinerado la tasa fue cercana al 5%.

Aún así, los pobres tenían, hasta ese momento, el doble de probabilidades de morir por el coronavirus que los más ricos.

Los más pobres enferman más gravemente

“También mostramos que entre las personas que dieron positivo, las que tenían ingresos más bajos tenían, de hecho, cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizadas, lo que significa que experimentaron una enfermedad más grave que las personas más ricas”, detallan las conclusiones del estudio realizado por los científicos mexicanos.

Este patrón se repite en el caso de Bélgica pues, según un estudio realizado para este país, los belgas más pobres tienen el doble de probabilidades de morir que los del decil más rico. Para el caso de Suecia, los hombres más pobres tienen un 75% más de probabilidades de morir por COVID-19 que las personas que se ubican en el grupo con el 33% de ingresos más alto.

Una explicación podría ser que los pobres tienen una mayor prevalencia de comorbilidades como diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares que los estratos más altos.

Esto coincide con lo expresado en otro análisis publicado en el International Journal of Infectious Diseases , donde los autores expresan que, para el caso mexicano, “los grupos marginados tienden a tener una mayor prevalencia de afecciones crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes”, concluye el texto.