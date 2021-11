AMLO ofrece a Colima apoyo para la reforzar seguridad y reestructurar la deuda

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este miércoles apoyar a la nueva gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, con la deuda de 11,000 millones de pesos que le heredó el gobierno del priista Ignacio Peralta, así como con el reforzamiento de la seguridad en la entidad.

Durante la presentación de Plan de Apoyo a Colima, la gobernadora morenista dijo que la anterior administración le heredó esa deuda millonaria y que, para concluir este año, Colima enfrenta un déficit de 2,000 millones de pesos.

“Estamos viviendo un momento profundamente complejo, atravesamos dificultades principalmente por decisiones equivocadas de un gobierno insensible e indolente, y con claridad digo que haremos lo que nos toque para revisar el pasado y buscar justicia, pero de ninguna manera la utilización del pasado para evadir nuestras responsabilidades hacia el futuro. La crisis en materia de seguridad, salud y financiera que enfrenta el estado es grave”, dijo.

En respuesta, el presidente ofreció su apoyo al gobierno de Colima.

“Le quiero pedir a Jorge Mendoza, director de Banobras, que ayude con asesoría y acciones a la gobernadora para buscar una reestructuración de la deuda, un plan de rescate financiero y hacer el compromiso Indira, que aun con esta situación tan complicada en lo financiero, con esta deuda que te dejaron, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a respaldar y que le informes a los trabajadores al servicio del estado que no les va a faltar su pago puntualmente, que vamos a poder cerrar bien el año”, destacó.

Reforzarán la seguridad en Manzanillo

Como parte de Plan de Apoyo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció que se reforzará la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en Manzanillo y se entregarán dos helicópteros.

“Vamos a incrementar efectivos en el área donde se presenta la mayor cantidad de homicidios vinculados a delincuencia organizada, que es Manzanillo. Teníamos 320 elementos y se incrementarán 707 para hacer un total de 1,027 elementos”, explicó.

De los 22,611 homicidios dolosos que se han registrado en el país de enero a septiembre, 363 (1%) se han registrado en Colima, lo que la coloca en el lugar 21 de las 32 entidades.

En esa entidad se ubica uno de los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos en el país: Manzanillo, donde en los primeros ocho meses del año se registraron 16 muertes violentas.

El presidente reconoció la disposición de la nueva gobernadora para recurrir a la Federación para que se le recomendara a un perfil para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, como ha sucedido en otras entidades.

El mandatario federal sostuvo que hace alrededor de dos décadas Colima se descompuso, por lo que es fundamental el trabajo entre Federación y estado para pacificar la entidad.

“Colima se descompuso en lo social y, de ser un estado tranquilo, pacífico, se convirtió en una entidad, un estado violento; como no tiene mucha población, sus delitos, y en especial los homicidios, colocaron a Colima en el primer lugar de violencia, algo relativamente nuevo, de 20 años a la fecha”, dijo.

En materia de salud, el secretario Jorge Alcocer se comprometió a trabajar en la infraestructura hospitalaria y en que lleguen los medicamentos a la población. El presidente pidió a las autoridades de salud que sin pretextos se garantice el acceso de los ciudadanos a las medicinas.

“No estaremos tranquilos hasta que no haya abasto (…) No quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas”, destacó.