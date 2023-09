Funcionarios de Morena aspirantes a la jefatura de Gobierno deberán separarse de su cargo: Batres

El proceso interno que se realizará en la Ciudad y en otras ocho entidades va a ser parecido, en sus reglas, al que se vivió a nivel nacional.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, comentó que, en el momento en que lo marque la ley o los lineamientos de Morena, los funcionarios que aspiren a la Jefatura de Gobierno, alcaldías o Distritos deberán separarse de su cargo.



Durante una conferencia de prensa, precisó que algunos aspirantes ya lo han hecho, como la alcaldesa de Iztapalapa, y que otros posiblemente lo harán dependiendo de su decisión personal.



“Evidentemente, en el momento procesal correspondiente, quien esté en el servicio público y quisiera participar en este proceso o en los que vienen luego a nivel más local, porque después va a venir alcaldías, Distritos, en fin, en el momento en que señale la ley o señalen las normas internas o las propias convocatorias, tendrán que separarse de su cargo”, sostuvo.



Al cuestionarlo sobre el “destape” del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, apuntó que hay libertad en la Ciudad y al interior del movimiento, por lo que cada quien toma su decisión.



“Nosotros lo único que podemos hacer es respetar a cada uno de los compañeros y compañeras, tienen pleno respeto si toman esa decisión para trabajar en la Ciudad de México. No quisiera yo entrar en una calificación de cada quien, porque eso le corresponde hacerlo a la ciudadanía que va a ser consultada. Yo lo único que puedo decir es que son importantes las definiciones políticas para la Transformación. El Proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto de transformaciones profundas, con hondo sentido social y libertario”, puntualizó.



En este sentido, Martí Batres indicó que el proceso interno que se realizará en la Ciudad y en otras ocho entidades va a ser parecido, en sus reglas, al que se vivió a nivel nacional, y destacó que las encuestas, con un método adecuado y auténtico, no como lo hizo el bloque oposito, en donde obligaron a declinar a varios participantes.



“A diferencia de ello, acá en, digamos, el bloque progresista se abrió un proceso, participó un conjunto de personalidades, hablaron con la ciudadanía y finalmente fue la ciudadanía la que decidió, esto es muy importante. Entonces es un proceso bastante sólido, enraizado, soportado en la población, en la ciudadanía, esa es su virtud y se va a hacer algo igual, a escala, a nivel local, en cada una de las entidades, eso es lo que vemos”, aseveró.



El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que la administración que encabeza no se inmiscuirá en este proceso electoral que ya está en curso en la Ciudad de México.



Al cuestionarlo sobre su asistencia al Consejo Estatal de Morena, dejó en claro que cada quien tiene sus tareas (partido y gobierno) aunque todos luchen por la transformación, por lo que la suya, dijo, es hacer un buen gobierno para todos.



“El Gobierno de la Ciudad de México actúa en el marco de la ley y lo seguirá haciendo, es un gobierno que gobierna para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México”, sostuvo.



No obstante, comentó que si bien el partido hará las labores propiamente electorales como organización territorial y debates, esto no quiere decir que como gobierno no tengan opinión, que sean neutros, o que no tengan ideología o programa.



“Quien va a hacer campaña en un Distrito será el partido, no el gobierno, por ponerte un ejemplo; quien acude a los debates con las otras fuerzas políticas, es el partido. Eso no quiere decir que no tengamos opinión, eso no quiere decir que seamos neutros, eso no quiere decir que no tengamos ideología o programa, porque, finalmente, todo lo que hacemos en la Ciudad de México se deriva de un programa de transformación, de un programa que es muy diferente al de otras fuerzas políticas”, sostuvo.



Precisó que el gobierno va a seguir impulsando un programa de transformación y van a reafirmar a la Ciudad como progresista, “pero las tareas propiamente político-electorales partidistas corresponden al ámbito del partido, y entonces el día que algún servidor público quiera incorporarse a esas tareas, pues, tendrá que separarse del gobierno porque no las puede hacer desde el gobierno”.