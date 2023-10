Fueron al corralón mil 662 motocicletas en seis días

Luego de la entrada en vigor del nuevo reglamento, se han aplicado 2 mil 153 infracciones por no utilizar casco de seguridad, estacionamiento prohibido y no contar con la documentación requerida.

Al menos mil 662 motocicletas en la Ciudad de México fueron enviadas al corralón por violar el nuevo Reglamento de Tránsito para éstas. Las unidades fueron remitidas durante los primeros seis días desde su implementación el 24 de septiembre pasado cuando entraron en vigor las modificaciones



De acuerdo con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, el nuevo reglamento busca “la seguridad de las personas, que no se transporte a menores de 12 años de edad, que los menores no conduzcan estos vehículos, que no viajen más personas de las permitidas y que se utilicen los cascos de seguridad reglamentados”.



Francisco Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito, informó que 900 policías participan en la aplicación del nuevo reglamento. Asimismo, personal de Asuntos Internos y de las áreas de Derechos Humanos, verifican que la actuación del personal se realice de manera adecuada.



El funcionario detalló que las principales vías donde se han implementado estos dispositivos de supervisión son:

Calzada de Guadalupe y Eje 3 Norte, colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero

Eje 2 Oriente y Avenida H. Congreso de la Unión, colonia Barrio de Zapotla, alcaldía Iztacalco

Canal de Río Churubusco y Avenida Te, alcaldía Iztacalco

Diversos puntos de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo

Eje Central y Marroquín, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

“Queremos recordar a la ciudadanía que si utilizan motocicletas deben circular todo el tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas; no llevar más personas de las que caben en el vehículo; usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno.



“Principalmente, deben utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas y asegurarse que los acompañantes también lo usen; este debe estar correctamente colocado en la cabeza y abrochado; y, preferentemente portar visores, todos de diseño específico para la conducción de este tipo de vehículo”, puntualizó.



Y es que desde la implementación del nuevo reglamento, los conductores deberán portar las licencias tipo A1, A2 ó permanente, y no permitir que sean conducidas por menores de edad.



Las motocicletas remitidas a depósitos vehiculares, fue para “cortar las conductas que pueden poner en riesgo la vida de los tripulantes y de todas las personas que los rodean”, comentó.



También explicó que previamente se llevó a cabo una campaña de concientización, se repartieron volantes informativos y se realizó la instalación de 100 señalamientos en puntos con mayor incidencia de percances.