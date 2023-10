Oposición no me toma en cuenta para GCDMX, acusa Sandra Cuevas

Amenazó con romper la alianza que tiene con el FAM, al considerar que siempre ha comulgado con los intereses de la oposición.

Nuevamente, Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa en Cuauhtémoc, acusó a los partidos que conforman el Frente Amplio por México (FAM), que son PAN, PRI y PRD de querer excluirla del proceso interno para elegir al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



“Los partidos han decidido poner a dos candidatos por partido político, donde al yo no estar afiliada a algún partido político pretenden no considerarme para medirme y poder competir, lo cual me parece antidemocrático, demuestra lo que tanto ha señalado Morena, que solamente quieren que el poder se concentre en los mismos de siempre”, cuestionó la política que llegó a su carga en 2021 por la alianza Va por la CDMX.



En conferencia, Cuevas Nieves manifestó que al enterarse de que no existe algún instituto partidista que esté interesado en postularla, amenazó con romper la alianza que tiene con el FAM, al considerar que siempre ha comulgado con los intereses de la oposición.



“No podemos estar en un lugar donde te suman para lo malo y donde te ponen a pelear con todo mundo, espero que todo se arregle, que haya respeto; no pueden decir que no soy la oposición”, abundó la edil en Cuauhtémoc.



Cuevas Nieves afirmó que éste será el único llamado a sus compañeros y compañeras en la coalición, así como a los dirigentes de los tres partidos a nivel local y federal, a tomarla en cuenta, dado que advirtió que de no recibir alguna respuesta tomará medidas para exhibir “expediente por expediente” a integrantes de la oposición.



“Hoy los partidos PAN, PRI y PRD, aunque yo no esté afiliada a ellos, tienen que respetar a Sandra Cuevas como parte de la sociedad civil”, recalcó.



Indicó que si no participa con la alianza tripartita, no sé bajará del proceso, toda vez que podría ir a la elección de junio de 2024 de forma independen diente o evaluaría unirse a uno de los dos partidos que la han buscado para sumarla a sus filas.



“Si no hay un acuerdo, si no hay un respeto, por supuesto que sí habría un rompimiento, saldría de la alianza, porque no podemos estar en un lugar en donde te ponen a pelear con todo mundo, en donde puse en riesgo a mi familia, me puse en riesgo y cuando se dan estos momentos para hacer equipo y luchar, para sacar a Morena de la Ciudad de México, sencillamente no te toman en cuenta”, reiteró de esta forma su amago al FAM.



Fue el pasado 14 de agosto, cuando Cuevas Nieves anunció que buscaría la Jefatura de Gobierno en el siguiente proceso electoral, sin embargo, no confirmó si competiría por el cargo de la mano del PAN, PRI y PRD.