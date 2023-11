ACAPULCO: EL GOLPE DE OTIS Y LA URGENTE RECONSTRUCCIÓN

Por Dolores Colín

El devastador efecto del Huracán Otis, que azotó la costa de Guerrero, dejó a su paso destrucción, miles de víctimas y muerte.



Al momento, todavía no tenemos conocimiento de la real magnitud de las pérdidas. La incomunicación todavía no se resuelve, hay falta de energía eléctrica, hoy los técnicos de CFE señalaron que se restablecerá la luz al 100% en la zona cero; no hay agua; y además, la respuesta tardía y deficiente de las autoridades solo retrata la desolación.



Otis, el huracán categoría 5, con su fuerza dejó en ruinas Acapulco y comunidades cercanas, y requiere la atención de los tres niveles de gobierno, la sociedad en sus vertientes de la iniciativa privada y el gran ejército de trabajadores para atender las necesidades básicas de la población y el diseño de la reconstrucción.



Acapulco, el paraíso turístico del pacifico y columna vertebral de la economía de Guerrero está en ruinas. Si bien la mayoría de los empresarios tienen asegurados sus hoteles y desarrollos inmobiliarios, tendrán que trabajar en el rediseño, ya que los fenómenos naturales como el huracán Otis, es muy probable que se repitan ante el deterioro del medio ambiente.



Las tragedias siempre dan oportunidades. Es el tiempo de Acapulco, el gremio turístico trabaja en la evaluación y atención de sus propias crisis, la participación de las autoridades es fundamental. Pero hay que tener claro que Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, tiene una gran responsabilidad. No se le había visto, pero él dice que ha estado en contacto con hoteleros.

SUSURROS

En defensa de la participación de la mujer en las instituciones de justicia, la ministra Margarita Ríos-Farjat tuvo una destacada participación en el conversatorio del Programa Latinoamericano del Wilson Center en coordinación con los institutos México y Brasil. Uno de los resultados presentados en el evento, es que la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas en la región se ha incrementado en la última década.



Luis Miguel Dena Escalera, presidente de la Comisión de Tecnología y secretario general de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. (AMESP), en el marco del Foro Internacional de Ciberseguridad e inteligencia, confirmó que México está considerado como el país en donde se cometen el mayor número de ciberfraudes en toda América Latina; ahora a esto le debemos sumar la falta de seguridad en el ciberespacio.



Transportadora Egoba, firma del conglomerado Traxión, liderado por Aby Lijtszain, celebra 50 años de operaciones ininterrumpidas, periodo en el que ha logrado consolidarse como referente en el sector de logística y transporte de México. Desde sus inicios, en 1973, hasta la fecha, Egoba ha dejado una huella indeleble en la industria, marcada por la innovación y la excelencia. Los millones de kilómetros recorridos anualmente y la combinación de una flota moderna, terminales esparcidas en puntos clave del país y alianzas comerciales estratégicas, no solo son testimonio de su capacidad operativa, sino también del compromiso con la calidad y eficiencia.