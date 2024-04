Sin quimioterapias, niños de Oaxaca están condenados

Madres de niños con cáncer denuncian desabasto de medicamentos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueño.

La falta de insumos y de personal, ha provocado que pacientes del Hospital de la Niñez Oaxaqueña (HNO) estén sin la aplicación de quimioterapias y suministro de distintos medicamentos que los ayudan a vivir.



Por ello, este lunes madres y padres de familia realizaron una protesta para exigir abasto seguro y, de acuerdo con la periodistas Citlali López, denuncian que esta situación llega a extremos nunca imaginados.



La comunicadora recogió testimonios, como el de Sandra, madre de Leylani, que es paciente oncológica, quien dijo que “hay niños que han perdido la batalla porque no hay medicamentos, no hay quimios. Un niño de mi pueblo murió porque no estaba el doctor para atenderlo”.



Hay que mencionar que datos de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) señalan que actualmente el nosocomio atiende 168 pacientes oncológicos que requieren quimioterapia, 49 que presentan tumores y 119 con leucemias.



Las madres y padres de familia denunciaron que el desabasto es tal que no hay medicamentos básicos como un paracetamol, mucho menos las quimioterapias.



También se expresó Nancy Blanco, abuela de una paciente infantil con una enfermedad rara llamada esclerosis tuberosa, quien detalló que el desabasto de medicamentos se viene arrastrando desde el 2020, sin embargo, en estos momentos está en una situación sumamente crítica porque desde hace 15 días, puesto que no hay personal para la aplicación de las quimioterapias.



La protesta inició frente a Palacio de Gobierno, posteriormente realizaron una marcha hacia las oficinas de la SSO en donde sostendrían una reunión con la titular de la secretaría.



A través de un comunicado, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña afirmó que cuenta con el abasto suficiente de medicamentos para atender a sus pacientes oncológicos y aseguró tener cubierta la adquisición de medicamentos 2023- 2024, a fin de que la población infantil no interrumpa su tratamiento.



No obstante, señaló que “toda vez que los medicamentos otorgados provienen del Gobierno Federal, estos pueden presentar algún retraso en la logística de entrega”.