Fortalece Mara Lezama la atención prehospitalaria en Quintana Roo

La gobernadora recibió 31 ambulancias de urgencia y cuidados intensivos de la Beneficencia Pública Nacional quién invirtió 76.6 mdp en esta entrega.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió 31 ambulancias de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, que fortalecerán la red de ambulancias del estado, mejorarán la atención pre hospitalaria de las personas, con un Centro Regulador de Emergencias Médicas (CRUM) fortalecido.



Resultado de las gestiones de la gobernadora Mara Lezama, el director de la Beneficencia Pública, Adrián Benítez Ruiz, estuvo en Complejo de Seguridad C5 para entregar estas unidades, que tuvieron una inversión de 76 millones 697 mil pesos, fundamentales para garantizar a las y los quintanarroenses un acceso rápido y eficiente a unidad médica.



“Estas ambulancias son para los ciudadanos, son para el pueblo; muchas veces nos sentamos a escuchar las necesidades, su voz, y esa voz la llevamos a la Beneficencia Pública” expresó Mara Lezama.



Estas nuevas ambulancias beneficiarán a la población local, a los usuarios del Tren Maya, del aeropuerto internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum, y a los más de 21 millones de turistas anuales que llegan a la entidad.



Lezama firmó que en este gobierno el servicio de salud es completamente gratuito, nadie puede cobrar por el servicio de estas ambulancias, nadie puede cobrar un servicio del IMSS-BIENESTAR. Si alguien se corrompe, denúncienlo, porque las acciones serán categóricas. No se va a permitir que nadie lucre con la esperanza de un ser amado que quiera verse recuperado, enfatizó.



Añadió que así será porque este es “un gobierno diferente, que nos interesa la gente, somos un gobierno que no roba, no miente y no traiciona al pueblo, porque somos un gobierno que trabaja en equipo, con el sector privado, entre instituciones, un gobierno al que escucha el gobierno federal y nos atiende”.



El director Benítez Ruiz, por su parte, afirmó que Quintana Roo es ejemplo de trabajo en equipo, entre los 3 niveles de gobierno, que es lo que necesita el país. Añadió que a 163 años de su creación, es en esta etapa cuando la Beneficencia Pública ha entregado más apoyos a las personas más desfavorecidas.