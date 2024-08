Pelean en el Consulado de México en Shanghái

Registran pleito en consulado de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz ofende a gritos a los trabajadores.

A través de redes sociales se difundió un video en donde se aprecia cómo Leopoldo G. Michel Díaz, cónsul adscrito del Consulado de México en Shanghái, China, insulta a personal diplomático, entre estos, el cónsul general.



Durante el inicio del video, se escucha cómo una persona del Consulado le responde a Michel Díaz que no le puede entregar cierta información, y que en su caso, tendría que verlo con el Cónsul General, Miguel Ángel Isidro.



Ante la negativa, Díaz le respondió: ‘’Sigo siendo su jefe, no se haga pe#####. Sigo siendo tu jefe también, pero yo también soy tu jefe, estás bajo mi’’.



Después de esto, otra persona ingresa a la oficina, recibiendo insultos y amenazas por parte del diplomático: ‘’No te metas, vete a la ch######’’, si no quieres que te haga otra cosa’’.



“No se haga pen… Tu jefe soy yo también. Él es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe”, se escucha gritar al cónsul adscrito.



En el video también se observa cómo el cónsul Miguel Ángel Isidro Rodríguez llega a la oficina de donde provienen los gritos y pregunta qué está pasando, le exige que respete a todo el personal y pide a Díaz que salga del lugar, quien después de varios insultos se retira.



“Buenos días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?”, pregunta el cónsul general al adscrito.



“A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario del Gobierno de México”, responde Díaz a Rodríguez sumamente molesto y alterado.



-‘’Hazme el favor de irte,



-No me voy a ir de aquí ca####, soy el cónsul adscrito. No hay más embajador más p###### que tú’’.



-“¿Y quién es el titular?”, pregunta Miguel Ángel Isidro Rodríguez.



-“Tú, pero por ser titular no me puedes decir ‘vete de aquí’. No”, contesta el cónsul adscrito.



El cónsul general pide a Leopoldo Michel Díaz que no maltrate al personal, pero este explota: “¡Te parto tu madre! Eres un culero. Bazofia tu chin… madre”.



“Rémora”, le dice Miguel Ángel Isidro Rodríguez.



“Chin… tu madre otra vez”, expresa el cónsul adscrito.



Tras estos lamentables hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios para atender los acontecimientos y deslindar responsabilidades.



Mediante un comunicado la secretaria informo:



“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes para atender los recientes acontecimientos registrados en el Consulado General de México en Shanghái, deslindar las responsabilidades correspondientes y garantizar la seguridad del personal que ahí labora”, dijo en una tarjeta informativa.