DHL inaugura centro logístico en Edoméx

El embajador de Alemania, Clemens von Goetz, reafirmó la confianza de las empresas germanas en seguir invirtiendo en México.

Autoridades de la Secretaría de Economía del Estado de México, la Embajada de Alemania, el gobierno municipal de Nextlalpan y representantes de DHL encabezaron el corte de listón con el que arrancaron formalmente las operaciones de dos nuevas naves dentro del T-MEX Park, como parte del plan de expansión logística de la empresa.



DHL Supply Chain puso en marcha las operaciones de su nuevo centro logístico Megacampus, ubicado dentro del T-MEX Park, en Nextlalpan, Estado de México. Este complejo tendrá 200,000 metros cuadrados y cuatro edificios.



Mario Rodríguez de la Gala, Presidente de DHL Supply Chain México, señaló que este será uno de los corredores logísticos más importante del país, donde solo en 2024 las exportaciones superaron los 25,600 millones de dólares.



Señaló que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) alberga más de 2,400 unidades económicas del sector logístico, posicionándose como un área fundamental y líder en el país, “este campo está diseñado para responder a las demandas más exigentes de nuestros clientes”.



Clemens von Goetz, embajador de Alemania en México, mencionó que las empresas alemanas como DHL continúan depositando su confianza en México y en su desarrollo económico.



Detalló que la inversión para las dos naves asciende a cerca de 200 millones de pesos y prevé generar alrededor de 200 puestos de trabajo en el municipio de Nextlalpan.



“Invertir en México en un ámbito general de incertidumbre no es solo una decisión financiera, es una declaración de confianza en el país. Al conversar con empresas alemanas aquí, percibo que existen preocupaciones, pero predomina la confianza en la fortaleza de sus operaciones”.



El embajador afirmó que sistemas logísticos garantizan que los alimentos lleguen frescos, que las medicinas lleguen a tiempo y que los procesos de manufactura mantengan su ritmo sin interrupciones, “tanto en Alemania como en México dependemos profundamente de una logística funcionando”, señaló el embajador.



La secretaria de Economía estatal, Laura González Hernández, destacó la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la red ferroviaria en expansión y la infraestructura logística disponible en el centro del país.



Por su parte, la presidenta municipal de Nextlalpan, Lorena Alameda Juárez, afirmó que el proyecto detonará la economía local y posicionará al municipio como un nodo estratégico en el traslado de mercancías a nivel nacional e internacional.