Entregan en la BJ apoyos a personas que luchan contra el cáncer: Luis Mendoza

Durante la entrega, cuatro vecinos en representación de 106 mujeres y 34 hombres recibieron simbólicamente un cheque de manos del alcalde.

Comprometido con las causas sociales y la salud de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, el alcalde Luis Mendoza convivió con algunos beneficiarios de la acción social “BJuntos Contra el Cáncer 2025”, misma que este año apoyó con 25 mil pesos a 140 benitojuarenses que padecen esta enfermedad.



El alcalde externo que una de las principales preocupaciones de su administración es apoyar a quienes lamentablemente enfrentan este padecimiento, por ello, se destinaron 3.5 millones de pesos, entregados directamente a quienes lo necesitan.



“La alcaldía Benito Juárez ha entendido sensiblemente esta gran problemática. Aquí no hubo ningún tipo de filtro político, esto es ayudarnos entre todos. Se destinaron 3.5 millones de pesos a esta acción social que es un apoyo económico de 25 mil pesos; si no somos sensibles a lo que realmente necesita la gente, nunca vamos a entender para qué llegamos aquí”, manifestó el alcalde.



Durante la entrega, cuatro vecinos en representación de 106 mujeres y 34 hombres recibieron simbólicamente un cheque de manos del alcalde, recurso que ya fue entregado a los beneficiarios.



Luis Mendoza explicó que la atención al cáncer debe atenderse de forma integral, ya que la enfermedad no solo merma la salud de quienes la padecen, sino que impacta también en la economía, las dinámicas familiares y el estado de ánimo, por ello anunció la realización de diversas acciones para que mejoren su salud y calidad de vida.



“Cualquier persona que tenga este tipo de enfermedad o algún familiar directo van a tener servicio gratuito en la Alberca Olímpica para que se puedan recuperar, como un tipo de esparcimiento. Estas acciones tienen que ser un tema integral, porque no podemos medio pasar esta triste enfermedad y esa es mi intención, quiero que sepan que van a contar conmigo”, declaró.



Con la entrega de este apoyo, desde 2022 se han beneficiado a 400 familias de Benito Juárez y se continuarán generando acciones y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses.