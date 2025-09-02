“MÉXICO VA BIEN, IREMOS MEJOR, SOMOS UN PAÍS LIBRE Y SOBERANO”: SHEINBAUM

“Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria”, destacó.

Durante la presentación del Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México va bien e irá mejor, ya que es un país libre, independiente, soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí.

Señaló que México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y al iniciar el mes de la patria, al conmemorar con orgullo nuestra Independencia decimos con fuerza y alegría: “somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México!”, puntualizó en su comparecencia ante la Nación desde Palacio Nacional.

Recordó que, por primera vez en más de dos siglos, una mujer encabeza los destinos de la patria, lo que ha generado en niñas, jóvenes y adultas una fuerza que mueve conciencias, abre caminos y rompe aquellas barreras que durante mucho tiempo parecieron imposibles de derribar.

Destacó que en su primer año de gobierno se ha dado continuidad y se ha avanzado en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que inició en 2018 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que para 2024 logró sacar de la pobreza a más 13.5 millones de personas, aunado a que la desigualdad también se redujo significativamente, pasando en el Coeficiente de Gini, que mide este parámetro, de 0.426 a 0.391, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.

Informó que se fortalecieron los Programas para el Bienestar con una inversión de 850 mil millones de pesos (mdp) que reciben de manera directa 32 millones de familias y se crearon tres programas más: la Pensión Mujeres Bienestar que beneficia a un millón 2 mil 58 mujeres de 63 y 64 años y al finalizar el año 2 millones más la recibirán; 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la beca universal Rita Cetina; y todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención del plan social más ambicioso en la historia del país, Salud Casa por Casa con 20 mil servidores de la salud.

Destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad en 11 meses ha reducido el homicidio doloso en 25%; los delitos de alto impacto en 20%; del robo de vehículo con violencia en 31% y en feminicidio la reducción es del 34%. Además de que el nuevo Poder Judicial, aseguró, ayudará mucho en el proceso de construcción de la paz.

Resaltó la Reforma al Poder Judicial que permitió, en junio de 2025, elecciones libres para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas, magistrados, juezas y jueces.

Así como la modificación al artículo 2º de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con lo que por primera vez en la historia 20 mil 358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente presupuesto público.

Las Reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para revertir las de 2013, y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.

La protección de los maíces nativos y la prohibición de la siembra del maíz transgénico. Así como la modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional, estableciendo con claridad que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero.

Puntualizó que México ha logrado construir con Estados Unidos una relación de respeto mutuo, siendo el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias del mundo y puntualizó que con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se puede alcanzar aún mejores condiciones.

Además, expuso que se recibirá al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad, sobre la base de objetivos comunes, responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, agregó.

Expuso que aún en medio de circunstancias difíciles, la economía mexicana muestra fortaleza con un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento; Inversión Extranjera Directa (IED) récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares (mdd); la moneda mexicana se mantienen por debajo de los 19 pesos por dólar; el desempleo se ubicó en 2.7%, uno de los más bajos del mundo; la inflación anual, en julio, fue de 3.5%, la menor desde enero 2021; se aumentó el salario mínimo en 12%; se garantiza la seguridad social para personas trabajadoras de aplicaciones; en tanto que los ingresos del Gobierno Federal, al 31 de agosto, alcanzaron una cifra de 5 billones 952 mil mdp y la deuda pública se mantiene en 50% del PIB.

Recordó que se promueve el Plan México, en el que a la fecha, ya están en marcha 5 de los 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI); 8 del Corredor Interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales; y adicionalmente se simplificaron mil 343 trámites.

Destacó que también se promueve la innovación soberana a través del desarrollo tecnológico con el minivehículo eléctrico Olinia, el taller de diseño de semiconductores con el proyecto Kutsari, los satélites de observación Ixtli, el Sistema Metaocéanico de Monitoreo Climático y Protección Civil; y Quetzal, que se trata del diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación.

Además señaló que se fortalece la educación pública a través de la Nueva Escuela Mexicana con la creación, este año, de 38 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y la eliminación del examen Comipems en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el aumento de 3.5% al presupuesto de las instituciones de Educación Superior, la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que atenderá en 2025 a 77 mil jóvenes.

El incremento salarial del 10% a docentes de Educación Básica, reducción de manera gradual de la edad de jubilación, una semana adicional de vacaciones y reformas a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; e inversión en escuelas de formación artística.

En salud, se han inaugurado 15 hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, al finalizar el año serán 31 nuevos, además arranca la construcción de 20 hospitales más, también se han invertido 1500 mdp para poner en operación 300 quirófanos del IMSS Bienestar y del ISSSTE; el abasto de medicamentos está por encima del 90% e iniciaron las Rutas de la Salud para garantizar su distribución en nivel primario.

En vivienda, comenzó con el programa Vivienda para el Bienestar la construcción de 249 mil viviendas, al finalizar este año serán 390 mil, de la meta de 1.7 millones del sexenio, además se han otorgado 236 mil apoyos y créditos de mejoramiento de vivienda y entregado 189 mil escrituras a familias de todo el país de forma gratuita.

Mientras que, para eliminar la corrupción del pasado neoliberal, 1 millón y medio familias han recibido reducción, quitas y finiquitos de créditos inmobiliarios del Infonavit y del FOVISSSTE de la meta de 5 millones de familias.

Como primera mujer Presidenta, expuso que el objetivo es promover la igualdad y el reconocimiento de las mujeres, por lo que se creó la Secretaría de las Mujeres, que distribuye 25 millones de Cartillas de Derechos, se puso en operación la línea 079, *1, de apoyo a mujeres, se instalaron 678 Centros LIBRE, de los 2 mil 500 que habrá en todos los municipios del país, entre otras acciones.

Para la construcción de obras carreteras señaló que se tiene una inversión comprometida de 121 mil 540 mdp y los proyectos de trenes de pasajeros avanzan con una inversión este año de 180 mil mdp con el México-Pachuca, México-Querétaro, los tramos Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato, el Tren Maya de carga, el Tren Interoceánico en los tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala-Paraíso, Tabasco; Lechería-AIFA y el Tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio.

Expuso que han sido 11 meses de trabajo arduo, por lo que agradeció a todo su Gabinete legal y ampliado, a las y los gobernadores su apoyo.

Acompañaron a la Presidenta en su Primer Informe de Gobierno, gobernadoras y gobernadores de los estados; representantes del Poder Legislativo y Judicial; integrantes del Gabinete legal y ampliado, del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, empresarios, organismos autónomos, comunidad educativa, artística y cultural.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

SCJN y PJF serán saneados: ministro Hugo Aguilar

2 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Durante la ceremonia tradicional de purificación y entrega del bastón de mando, Aguilar Ortiz dijo que es hora de una justicia que …

Salomón Jara destaca modelo educativo con justicia social y respeto a la diversidad cultural en Oaxaca

2 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Con ánimos renovados, 836 mil 232 estudiantes de 12 mil 201 escuelas de nivel básico reanudaron actividades académicas El Gobernador Salomón Jara …

Clara Brugada y Mario Delgado arrancan Ciclo Escolar 2025-2026

2 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Retoman actividades académicas en 7 mil escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, …

Aprieta Tabe el paso para cumplir la meta de arreglar 1700 baches en Miguel Hidalgo

2 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-De los 1700 baches programados, se taparon 1900. Durante el fin de semana, el equipo de AntibachesMH, encabezado por Mauricio Tabe, alcalde …

Ricardo Moreno anuncia inversión de 120 mdd de Genomma Lab a su planta de Toluca

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Señaló que Toluca es clave para la expansión del sector farmacéutico. La empresa farmacéutica Genomma Lab anunció una inversión de 120 millones …

Acompaña Delfina Gómez a la presidenta Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Estado de México prioridad nacional con avances en seguridad, salud e infraestructura para la Presidenta Sheinbaum este primer año de Gobierno. La …

Edoméx atrae inversiones por más de 1500 mdp: Laura González

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Se generarán más de mil empleos en sectores como farmacéutico, de alimentos, papelero y de comercio. A casi dos años de la …

Regresarán a clases cuatro facultades más de la UAEMéx

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Será el próximo lunes 8 de septiembre cuando regresen al 100% de sus actividades. Se informó que las Facultades de Economía, Derecho, …

Adolfo Solís presenta el programa de festejos patrios de Almoloya de Juárez

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán del 13 al 20 de septiembre, con actividades como una cabalgata, espectáculo de pirotecnia, presentaciones musicales, juego de futbol de …

Firma Naucalpan convenio de cooperación con la Organización Internacional de las Migraciones

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

De esta forma, Naucalpan es el primer municipio en el Edoméx en sumarse a la alianza donde se promoverán con capacitaciones de …

Asume Héctor Velasco la Secretaría de Planeación Estratégica del PVEM en Edoméx

2 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

El PVEM en el Estado de México reconoce en Velasco Monroy a un perfil con experiencia, visión y compromiso El Partido Verde …

Aventaja Piastri en el Campeonato de Pilotos y Constructores en F1

2 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Con un total de 309 puntos, Piastri se mantiene en la cima de la tabla. Al regresó de la actividad de la …

Subastará Guillermo del Toro piezas de sus películas de terror

2 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La primera puja se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en Beverly Hills. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, reconocido …

TODO LISTO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Estará acompañada de su gabinete ampliado, representantes de la sociedad civil, empresarios y comunidades indígenas. Este lunes, la presidenta de México, Claudia …

Tecnología y ciencia contra la crisis de desapariciones en México

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Buscan usar la ciencia contra el olvido, obteniendo ADN en 90 minutos, usando IA y fórmulas para devolver rostro a los desaparecidos …

Senado listo para la toma de protesta de los nuevos integrantes del PJF

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se trata de 881 cargos: ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces que fueron electos el pasado 1 de junio …

Inversión histórica en obra pública avanza para el bienestar de quintanarroenses

1 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Se han invertido alrededor de 2300 millones de pesos en obra pública. Para avanzar en la transformación de Quintana Roo con infraestructura …

Clara Brugada festeja a los adultos mayores con el baile “¡Vivan los corazones de plata!” en Iztacalco

1 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los miles de asistentes bailaron al ritmo de la Sonora Santanera con María Fernanda, la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Los Mulatos …

Cierra alcaldía Tlalpan temporada de reforestación con más de 14 mil árboles sembrados

1 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-La jornada final se realizó en Topilejo, donde se sembraron los últimos tres mil ejemplares de pino de montaña, lupino y cigarrillo. …

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum dan banderazo a nuevos trenes de pavimentación en Edoméx

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Edoméx recibirá un total de 12 trenes como parte del Plan Integral para el Oriente.-Se rehabilitaron las carreteras Lechería–Texcoco y México–Texcoco. La …

Inaugura Mario Delgado CBTIS en Tecámac, beneficiando a estudiantes de la región

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con la plataforma Mi derecho, Mi lugar, el 80% de los jóvenes estudiará a menos de 7 km de sus hogares: secretario …

GEM lleva la energía solar a 2,600 personas de comunidades rurales

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-A través del Programa de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos se ha beneficiado a habitantes de 33 municipios; transformando la vida de familias en …

Reconoce la UAEMéx la importancia de lactancia materna: Patricia Zarza

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora afirmó que hablar de lactancia materna desde la perspectiva de género y cuidados implica poner al centro la autonomía de …

Se reúne Ricardo Moreno con el Cabildo Abierto Juvenil de Toluca

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-En esta reunión jóvenes toluqueños realizan propuestas para favorecer la convivencia y acabar con la violencia. El Gobierno municipal de Toluca fomenta …

Celebró Manuel Vilchis entrega de la Presea Zinacantepetl 2025

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se otorgaron preseas en doce categorías, incluyendo artes, deporte, derechos humanos y medio ambiente. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Entrega Ramírez Ponce en Lerma el Premio Municipal de la Juventud 2025

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la entrega se reconoció a la juventud del municipio mediante estos premios. El Ayuntamiento de Lerma, encabezado por el presidente municipal …

Policía de Almoloya de Juárez frustró un intento de extorsión deteniendo a tres hombres

1 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Justicia

La detención se logró luego de que un comerciante del Barrio de Cabecera Tercera Sección denunciara y solicitara auxilio a la policía …

Gana Oscar Piastri el GP de los Países Bajos

1 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Este triunfo se dio tras el fallo que tuvo Lando Norris en un momento clave de la carrera. Las posibilidades de Lando …

Shakira Y Belinda vuelven locos a 65 mil personas en concierto

1 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Ambas cantantes cantaron “Día de enero” en uno de los conciertos de la barranquillera en el Estadio GNP Seguros. La colombiana no …

SALE NOROÑA Y ENTRA CASTILLO

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez será la nueva presidenta del Senado, prometiendo una presidencia con compromiso e institucionalidad. De manera unánime, …

En México tasa de desempleo en julio llegó a 2.8%

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El desempleo fue menor al índice del 2.9 % del mismo mes de 2024. La tasa de desempleo en México llegó en …

México suspenderá importación temporal de calzado: Ebrard

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Se busca disminuir el contrabando y mejorar la competitividad de la industria en el país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció …

Evelyn Salgado se compromete a impulsar en Guerrero la cultura, arte y tradición

29 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-La mandataria estatal destacó la realización de festivales, talleres, conciertos y actividades comunitarias para fortalecer la identidad y el talento artístico del …

Entrega Clara Brugada apoyos del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación

29 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Este programa es un instrumento para la transformación de las realidades de esta ciudad, afirmó la Jefa de Gobierno La Jefa de …

En CDMX se protegerán 15 hectáreas del Bosque de Agua en Santa Rosa Xochiac, Cuajimalpa

29 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Autoridades capitalinas intervinieron para proteger un polígono de 15 hectáreas en el paraje Cruz de Magueyitos, donde cinco hectáreas estaban invadidas con …

Celebra Ana Muñiz suspensión temporal de la importación de calzado en México

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Más de mil 300 familias productoras de San Mateo Atenco serán beneficiadas con la medida que prohíbe la importación de calzado terminado. …

Inaugura Delfina Gómez Olimpiadas de Oro de Personas Mayores

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Durante este evento participarán alrededor de 1600 adultos mayores. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de …

GEM acerca programa Mujeres con Bienestar al sur del Edoméx

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Beneficia a habitantes de Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco …

Reporta UAEMéx balance financiero positivo a pesar de crisis institucional

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Autoridades afirman que el patrimonio neto de la UAEMéx equivale a 8816 mdp, con activos suficientes para cubrir sus obligaciones. Presentó la …

Toluca celebra a las y los adultos mayores en su día

29 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Son las personas adultas mayores la raíz que da identidad y fortalece a Toluca, señala Rocío Pegueros, presidenta del DIF Toluca. La …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.