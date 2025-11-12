Inaugura Fernando Flores la rehabilitación de la calle Árbol de la Vida en Metepec

Con esta nueva pavimentación integral se beneficiarán a más de 23 mil personas.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la ceremonia de inauguración de la pavimentación integral de la calle Árbol de la Vida, una obra vial que beneficia directamente a más de 23 mil personas y mejora la conexión entre las avenidas Estado de México y Lerma.



Durante el evento, Flores Fernández, señalo que los trabajos de rehabilitación incluyeron la intervención de 1,220 metros lineales de pavimento, la construcción y renovación de banquetas y guarniciones en 4,532 metros cuadrados, además de la instalación de 47 luminarias, 47 coladeras pluviales y labores de balizamiento para reforzar la seguridad vial.



Fernando Flores destacó que esta obra responde a una petición ciudadana. “Me da mucho gusto ver cómo las obras que pedían los vecinos se concretan. Les pido que sigan alzando la voz y trabajando junto a sus autoridades. Juntos estamos construyendo el Metepec que todos queremos”, expresó.



Vecinos de colonias como Llano Grande, San Salvador Tizatlalli y La Asunción acompañaron al presidente Flores Fernández y le agradecieron por su disposición para escuchar y atender las necesidades de sus comunidades.



Mencionó que la rehabilitación de la calle Árbol de la Vida forma parte del programa de mejoramiento de infraestructura urbana implementado por el Ayuntamiento de Metepec.



El objetivo es fortalecer la movilidad, elevar la seguridad y mejorar la calidad de vida en diversas zonas del municipio.



Esta obra refleja el avance en servicios públicos y urbanismo que vive Metepec. Con acciones puntuales como esta, el gobierno municipal busca consolidar un entorno más seguro, funcional y digno para sus habitantes.