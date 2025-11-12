“En 2026 se logrará erradicar el analfabetismo en México”: Mario Delgado

El titular de la SEP acude a la Cámara para exponer la política educativa de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró en comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, que en 2026 se logrará erradicar el analfabetismo en nuestro país, gracias a las estrategias en materia educativa implementadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como parte de la Nueva Escuela Mexicana.



Delgado Carrillo acudió al Senado para exponer las políticas educativas, en el marco del Primer Informe de Gobierno de la titular del Poder Ejecutivo Federal, donde destacó los esfuerzos por asegurar que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, además de la adopción de medidas de salud y combate a las adicciones en escuelas.



Detalló ante el Pleno cameral la implementación de la “Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones”, con la que los maestros proporcionan en las aulas información sobre el impacto de las drogas como el fentanilo en la salud física y mental, para evitar que jóvenes y menores caigan en adicciones que pueden conducirles a la muerte.



Dijo que el combate al maltrato y acoso escolar, así como a la violencia sexual en las escuelas también conforma la estrategia educativa; sobre este punto, el secretario de Educación Pública refirió que la Cartilla de Derechos de las Mujeres llega a todas las secundarias del país para expulsar esas conductas con protocolos, igualdad sustantiva, educación sexual y reproductiva, sin tabúes.



En materia de salud de los estudiantes, el titular de la SEP detalló que este año comenzó la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, con la que, desde marzo, está prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas y se lleva a la práctica lo fomentado por la Nueva Escuela Mexicana sobre la alimentación saludable.



Con ello, en 86% de las escuelas del país ya no se venden alimentos chatarra, refrescos o bebidas azucaradas, afirmó el secretario; además de que se han instruido brigadas de especialistas de salud del IMSS, el DIF y de las secretarías de Salud federal y estatales, para que hagan revisiones de talla, peso, salud visual y bucal a 12 millones de menores de primarias públicas.



Mario Delgado también destacó la puesta en marcha de la “Beca Rita Cetina” al comienzo del actual sexenio, programa que beneficia ya a 13.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos, para eliminar cualquier barrera económica y que “la educación sea un derecho y no un privilegio”.



Respecto a infraestructura, el secretario de Educación Pública aseguró que todas las escuelas afectadas por las lluvias de fechas recientes “van a ser reparadas y se va a reponer todo lo que se perdió”; reconoció la labor de las comunidades y el magisterio para ayudar con los centros educativos de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla.