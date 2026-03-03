Zinacantepec activa “Ruta Hídrica 2026” para combatir el desabasto durante el estiaje

-Se anunció que este martes 3 de marzo, el módulo de la Ruta Hídrica se instalará en la Colonia Zimbrones.

Ante el complejo panorama hídrico que atraviesa el país, el Ayuntamiento de Zinacantepec, a través de OPDAPAS, ha puesto en marcha la “Ruta Hídrica 2026”. Este programa emergente busca mitigar los efectos de la temporada de estiaje mediante el suministro directo de agua y atención personalizada en las zonas más vulnerables del municipio.



La implementación de esta estrategia responde a factores externos como el cambio climático, la disminución en las fuentes naturales de abastecimiento y el crecimiento demográfico. Según las autoridades municipales, el programa no solo consiste en la distribución de agua a través de pipas, sino en una atención territorial directa para escuchar y resolver las necesidades de las familias.



“El compromiso es estar cerca de la gente, escuchar y responder con hechos ante esta realidad nacional”, informaron representantes del organismo de agua local.



Como parte del calendario de atención, se anunció que este martes 3 de marzo, el módulo de la Ruta Hídrica se instalará en la Colonia Zimbrones. El personal de OPDAPAS estará ubicado específicamente en la intersección de las calles Revolución y 16 de Septiembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.



Recientemente, el programa también tuvo presencia en la colonia Emiliano Zapata, donde se instalaron módulos de atención para que los vecinos pudieran solicitar el servicio y recibir orientación técnica de manera directa.



Para garantizar un proceso ordenado y priorizar a los residentes de las zonas afectadas, los interesados deberán presentar la siguiente documentación al acudir a los módulos:



Identificación oficial (INE) con domicilio en la zona.



Último recibo de pago (es indispensable estar al corriente con el servicio).



Contar con un sistema de almacenamiento propio (tinaco o cisterna).



Además del suministro físico, la Ruta Hídrica tiene un componente educativo: en cada punto se brinda información sobre la cultura y el cuidado del agua, promoviendo un uso responsable del recurso entre la población para prolongar la disponibilidad del mismo durante los meses de mayor calor.