Se abre en Edoméx el registro del programa Alimentación para el Bienestar

Las mujeres de 50 a 64 años podrán realizar su trámite hasta el 18 de marzo

Con el compromiso de no dejar a nadie atrás y de acompañar a las mujeres que más lo necesitan, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció la apertura del registro del Programa Alimentación para el Bienestar, para que las beneficiarias continúen recibiendo este respaldo.



Las mujeres de 50 a 64 años podrán realizar su trámite hasta el 18 de marzo, a fin de continuar dentro del padrón de beneficiarias.



Este programa es impulsado por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha definido como prioridad atender primero a quienes más lo necesitan. Alimentación para el Bienestar es de carácter universal y está dirigido a mujeres en condición de pobreza, pobreza extrema o con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, así como a personas en situación de contingencia.



El apoyo consiste en la entrega de canastas alimentarias y servicios integrales orientados a mejorar su calidad de vida.



Para más información y realizar el registro en el programa Alimentación para el Bienestar, se puede consultar la página oficial: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio.



Por otra parte, desde el 3 de marzo inició el pago del programa Mujeres con Bienestar para las beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras “D”, “E”, “F” y “G”.



Este programa fortalece el ingreso de mujeres de 18 a 59 años que viven en condición de pobreza y sin acceso a seguridad social, mediante transferencias bimestrales de 2 mil 500 pesos durante un año, además de servicios complementarios para su desarrollo.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de acompañar a las mujeres mexiquenses en cada etapa de su vida, con políticas públicas que priorizan la dignidad y la justicia social con apoyos directos y programas que transforman realidades.