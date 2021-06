CÁRTELES, GOBIERNO DE FACTO EN MÉXICO CONTRA PANDEMIA: ONU

Los cárteles se han encargado de imponer medidas contra la pandemia como toques de queda, cuarentenas y la entrega de servicios básicos.

Los cárteles de la droga en México asumieron las funciones del gobierno en el combate a la pandemia de covid-19, así lo señala el “Informe mundial sobre las drogas 2021” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento de la ONU asegura que los grupos criminales que operan en México, Guatemala, Brasil, Colombia y Venezuela se encargaron de imponer medidas contra la pandemia como toques de queda, cuarentenas y la entrega de servicios básicos.

“Los grupos delictivos en Brasil, Guatemala y México, las pandillas en El Salvador y los grupos armados no estatales en Colombia y Venezuela parecen haber asumido las funciones del Estado manteniendo a los residentes en el interior, imponiendo toques de queda, cuarentenas y prestando servicios básicos”, señala el informe.

Para la ONU, la imposición de estas medidas por parte de los cárteles en México, así como la entrega de apoyos a la población, fue una especie de intento para ganarse a las comunidades y atraer nuevos sicarios a sus filas.

“Los grupos criminales en México han distribuido paquetes de ayuda con la insignia del cartel y han publicitado estas actividades en las redes sociales en un aparente intento de ganarse a las comunidades locales y atraer nuevos reclutas”, se lee en el informe.

Este tipo de acciones no son las únicas que acercan a los ciudadanos a las filas del crimen organizado, para la ONU la caída de la economía en México también incrementa la posibilidad de un aumento de nuevos reclutas a los cárteles de la droga.

“En México, donde hubo una contracción de aproximadamente el 9% en la economía en 2020, la recesión económica podría resultar en menos recursos disponibles para una inversión pública sólida en medios de vida alternativos, lo que podría permitir a los grupos criminales capitalizar la situación y aumentar su afiliación”, señala la ONU.

La ONU también advierte que la pandemia provocó un aumento de consumidores de droga en el país.

“El cannabis (marihuana) se utilizó en gran medida como un mecanismo de afrontamiento contra el aislamiento social y su consumo aumentó especialmente entre los consumidores que viven solos o con amigos”, señala la ONU citando un estudio.

Las Naciones Unidas detallaron que el aumento del consumo de drogas no se dio solo en la marihuana, que es una droga blanda, sino también en sustancias inyectables, lo significa un alto riesgo de contraer enfermedades como VIH.

Por si fuera poco, la ONU señala que debido a la pandemia, los tratamientos contra las adicciones disminuyeron hasta en un 80% en los consumidores de marihuana y cocaína, a la par que se registró un aumento en la demanda del tratamiento para consumidores de metanfetamina.

“Expertos de México informaron de una interrupción en la prestación de servicios de tratamiento de drogas un mes después de que se identificara el primer caso de covid-19 en el país. Esto se debe en gran parte a que los servicios de tratamiento permanecieron abiertos solo para emergencias y operados con personal limitado”, dice la ONU.

Y agrega: “La demanda de tratamiento se redujo en más del 80%, principalmente para el consumo de cannabis y cocaína, aunque hubo una creciente demanda de servicios por parte de los usuarios de metanfetamina”.

La pandemia, según el informe de la ONU, detuvo durante los primeros meses el tráfico de drogas en México, sin embargo, se repuso de forma expedita.

Como consecuencia de la pandemia, los envíos de droga fueron menos frecuentes, pero de mayor magnitud.

Además, la ONU -citando a las autoridades estadounidenses- asegura que los cárteles mexicanos cometieron errores de cálculo y experimentaron problemas en el tráfico de drogas más allá de sus fronteras.

Sin embargo, “solucionaron” el problema almacenando drogas y dinero en efectivo a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

México, junto con Afganistán y Myanmar, representan el 96% de la producción mundial de opio, según el informe de las Naciones Unidas.

“La producción de opiáceos continuó prácticamente sin verse afectada. Una combinación del momento de las cosechas en Myanmar y México, más las estrategias de supervivencia de los agricultores en Afganistán, como una mayor dependencia del trabajo de mujeres y niños, significó que la producción mundial de opio en 2020 no se vio afectada”, dice la ONU.

El informe refiere que la fabricación de heroína en México tampoco se vio afectada por la poca disponibilidad de productos químicos, pues su principal precursor -el anhídrido acético- puede fabricarse en el país.

Aunque el cierre de la frontera con Estados Unidos sí pudo haber obstaculizado el tráfico de heroína.

En el caso de la metanfetamina y fentanilo pasó lo mismo, no hubo pérdidas para los cárteles de la droga en México, quienes han reclutado a científicos para fabricar sus propios precursores químicos y así no depender del abastecimiento de Asia en materia.

“Ha habido informes de algunas interrupciones en la fabricación de drogas sintéticas, en particular fentanilo […] sin embargo, los informes de los medios de comunicación sobre varias incautaciones de drogas sintéticas de alto perfil en 2020 indicaron que las drogas se seguían fabricando y transportado entre México y Estados Unidos”, dice el informe.

Por si fuera poco, la ONU advierte sobre una posible expansión de la fabricación de metanfetamina y fentanilo por parte de los cárteles de la droga en México.

Mientras que en el caso de la cocaína, el informe asegura que los grupos criminales con sede en México se están expandiendo a Europa.