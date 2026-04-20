Denuncias ciudadanas evitan pagos de 13.6 mdp por extorsión: Horacio Duarte

Autoridades y gobierno estatal llaman a reportar intentos de fraude y extorsión al 089.

Como resultado de la estrategia contra la extorsión y la participación ciudadana, el Gobierno del Estado de México evitó el pago de 13 millones 661 mil pesos por este delito, lo que representa el 83 por ciento del monto exigido por la delincuencia entre el 2 y el 15 de abril.



Durante la Mesa de Paz, la Secretaría de Seguridad informó que en ese periodo se registraron mil 892 denuncias por extorsión y fraude telefónico, con un monto total exigido superior a los 16 millones de pesos.



Las autoridades señalaron que entre los principales métodos utilizados destacan las llamadas de amenaza y la suplantación de identidad de familiares o conocidos.



Ante ello, el Gobierno estatal exhortó a la población a mantener la calma, no proporcionar información personal y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión al número 089, disponible las 24 horas.



En la sesión participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes reiteraron el compromiso de fortalecer las acciones de seguridad en la entidad.