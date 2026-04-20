Impulsa SEP alfabetización nacional con universidades a través de SaberesMX e INEA

La plataforma educativa permitirá formar alfabetizadores mediante servicio social para reducir rezago educativo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a través de la plataforma SaberesMX: Universidad para toda la vida. Se imparte el curso nacional de alfabetización “Nombrando y contando al mundo”, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el objetivo de formar alfabetizadores mediante el servicio social universitario.



Durante la 19.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que esta iniciativa busca reducir el rezago educativo y generar un impacto directo en comunidades del país.



Explicó que SaberesMX es una plataforma pública, abierta y gratuita impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual integra contenidos formativos orientados al aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ampliando el acceso a la educación con recursos accesibles y de calidad.



En el marco de esta sesión, también se presentó el Programa Nacional de Educación Superior 2026–2030, considerado el eje rector de la política pública en este nivel educativo, así como la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre inteligencia artificial generativa en la educación superior en México”.



De acuerdo con los resultados, cerca del 80 por ciento de estudiantes y el 70 por ciento de docentes desconocen políticas institucionales sobre inteligencia artificial, mientras que menos del 30 por ciento ha recibido capacitación, pese a que la mayoría ya utiliza estas herramientas en actividades académicas.



Asimismo, se identificaron brechas entre subsistemas, diferencias de género y riesgos en el bienestar, debido al uso de inteligencia artificial como apoyo emocional por parte de algunos estudiantes y docentes.



Finalmente, la SEP planteó una ruta nacional que incluye el fortalecimiento de la alfabetización digital, formación docente, lineamientos éticos, innovación curricular y reducción de brechas, con el propósito de consolidar una educación superior más incluyente y acorde a los desafíos tecnológicos actuales.