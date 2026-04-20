Declaran al Edoméx como capital mundial del bienestar animal

Gobierno estatal impulsa atención médica, rescate, adopción y reconocimiento de los animales como seres sintientes

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, declaró a la entidad como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, al fortalecer acciones integrales enfocadas en la protección, cuidado y respeto de los seres sintientes.



De septiembre de 2023 a marzo de 2026, se han implementado diversas estrategias en 85 municipios, entre ellas 14 Caravanas del Bienestar Animal y 363 Jornadas Itinerantes, mediante las cuales se han otorgado 69 mil 149 servicios médico-veterinarios.



Estas acciones incluyen más de seis mil consultas, 37 mil desparasitaciones, 18 mil esterilizaciones, así como vacunaciones y tratamientos médicos, además de la entrega de alimento a asociaciones protectoras.



En coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), se han realizado 305 operativos que permitieron el rescate de mil 210 animales. Asimismo, se han impartido pláticas de concientización sobre tutela responsable a más de 13 mil personas.



Como parte del impulso a la adopción, se han concretado 686 adopciones de animales en situación vulnerable, a través de iniciativas como “La Mejor Jugada es Adoptar”, en coordinación con el Club Deportivo Toluca, así como la implementación de la Estrategia CERA.



De manera paralela, el Ejecutivo estatal y grupos parlamentarios han presentado 11 iniciativas ante el Congreso mexiquense para reconocer a los animales como seres sintientes con derechos, así como fortalecer el marco legal en materia de protección animal.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con el bienestar animal, la salud pública y la construcción de una sociedad más consciente y responsable.