Delfina Gómez declara la guerra contra la basura en la entidad con jornada de limpieza

Retiran toneladas de desechos y miles de llantas en megaoperativos

El Gobierno del Estado de México intensificó su ofensiva contra la contaminación con megajornadas de limpieza y reciclaje que han permitido retirar toneladas de residuos y miles de llantas en distintos puntos de la entidad, como parte de una estrategia integral para sanear espacios públicos y reducir riesgos a la salud.



Encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, una Mega Jornada de Limpieza realizada en los límites de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla logró la recolección de más de 21 toneladas de basura y mil llantas en un tramo de cinco kilómetros sobre Periférico Oriente, una de las zonas con mayor tránsito y acumulación de desechos.



En estas labores participaron más de 2 mil 900 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como ciudadanos, quienes llevaron a cabo trabajos de limpieza, retiro de residuos y mejoramiento del entorno urbano en colonias como Valle de Aragón.



Estas acciones forman parte de la estrategia permanente “Limpiemos Nuestro Edoméx”, que desde su arranque ha movilizado a miles de personas en los 125 municipios, logrando retirar más de mil 860 toneladas de basura y más de 15 mil llantas en zonas urbanas, ríos, parques y vialidades.



El impacto de estas jornadas va más allá de la limpieza, ya que buscan eliminar focos de infección, prevenir inundaciones por obstrucción de drenajes y mejorar las condiciones de salud pública en comunidades con alta concentración de residuos.



Como complemento, a través de la convocatoria “Eco-Súmate”, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible impulsó durante marzo jornadas de reciclaje como “ElectroRecicla” y “Llantas en acción”, mediante las cuales se recolectaron dos toneladas de residuos electrónicos y tres mil llantas, evitando que estos desechos contaminen el suelo y el agua.



Asimismo, se fortaleció la cultura ambiental con actividades educativas en municipios como Atenco y San Mateo Atenco, donde más de 2 mil niñas y niños participaron en talleres y dinámicas enfocadas en el cuidado del entorno y el manejo responsable de residuos.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México no solo refuerza su compromiso con el medio ambiente, sino que también impulsa una estrategia transversal que combina limpieza, reciclaje, educación y participación ciudadana para construir comunidades más limpias, seguras y sostenibles.