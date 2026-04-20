Inaugura Clara Brugada ciclovía “La Gran Tenochtitlán”

-La Jefa de Gobierno aseguró que el objetivo es transformar la CDMX en una utopía de la movilidad incluyente, priorizando al peatón y al ciclista.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, que, con sus 34 kilómetros de longitud, hace de Tlalpan la calzada más diversa en movilidad. Aseguró que el uso de la bicicleta es un acto de resistencia y profundamente revolucionario para recuperar el derecho a la ciudad.



Acompañada de colectivos ciclistas y funcionarios del gobierno local, la mandataria capitalina subrayó que, con su inauguración, la ciclovía de Calzada de Tlalpan se trata de una transformación profunda del espacio público y un paso firme hacia una ciudad de todas y de todos.



Subrayó que hoy toca dar el siguiente paso para hacer la ciudad más democrática a través de obras y servicios que garanticen el derecho a la movilidad de todas y de todos, pues esa es la convicción que inspiró para realizar la gran utopía de la movilidad, que es hacer una ciudad con bicicleta.



Brugada Molina refirió que con la inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, la Calzada de Tlalpan se convierte en la única Calzada multimodal, pues se llevan a cabo obras para peatones en sus más de 34 km; además, esta vía cuenta con Metro, ciclovía y permite el uso del automóvil.



Al dar el banderazo de salida a la bicirodada de inauguración, sobre avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, la Jefa de Gobierno afirmó que usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario en una ciudad que durante décadas se diseñó solo para el automóvil.



Previo a la inauguración, la plancha del Zócalo se convirtió en un lienzo en el que ciclistas, junto a sus bicis, formaron la imagen de una bicicleta monumental, hecho que reafirmó la lucha y resistencia por una ciudad con movilidad para todas y todos.



Afirmó que el uso de este vehículo es un acto profundamente revolucionario en una ciudad que durante décadas se diseñó solo para el automóvil, y donde subirse a una bicicleta representa una ruptura con dicho modelo y una forma de rebeldía cotidiana que recupera el derecho a la ciudad.



Detalló que se colocaron más de 213 conjuntos de señalética horizontal y vertical, 338 confibicis, 5 mil 299 canalizadores viales a lo largo de toda la ciclovía, mil 147 balizas flexibles, mil 410 boyas viales y 37 dovelas de concreto, se renivelaron 557 accesorios hidráulicos a lo largo de todos estos kilómetros y se repavimentaron más de 40 mil metros cuadrados.



Al final del evento protocolario, los más de 10 mil ciclistas recorrieron los 16 kilómetros en los que se extiende la ciclovía de Tlalpan, con lo que quedó formalmente inaugurada.