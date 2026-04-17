Operativo contra incendios redujo en 96% las áreas mexiquenses afectadas

Únicamente se registraron 476 hectáreas dañadas durante Semana Santa 2026, frente a las 6652 en 2025.

Derivado del despliegue operativo del Plan de Vigilancia, Prevención y Atención a Fuegos Forestales “Guardianes del Bosque”, implementado durante la Semana Santa 2026 por el Gobierno del Estado de México, se registró una reducción de 96 por ciento en la superficie afectada por incendios con respecto a la temporada vacacional de 2025.



Durante el periodo de este operativo, que transcurrió del 29 de marzo al 12 de abril, se registraron solo 83 incendios forestales, cifra significativamente menor en comparación con los 308 que se presentaron en 2025. En cuanto a la superficie afectada, se reportaron 476 hectáreas dañadas, frente a las 6652 en 2025, lo que equivale a una disminución de hasta 96%.



Esta estrategia estuvo liderada por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como brigadas municipales, ejidales y comunitarias.



Además, la participación de los alcaldes, principalmente en la zona sur, fue clave para este operativo, en el cual se mantuvo vigilancia permanente en 100 puntos estratégicos considerados de alto riesgo debido a su alta afluencia turística en zonas forestales, derivado de actividades religiosas y recreativas propias de la temporada, factores que incrementan significativamente el riesgo de incendios por el uso de fogatas, pirotecnia y descuidos humanos.



Este desempeño fue resultado de una estrategia integral diseñada por Probosque que incluyó la instalación de nueve Subcomités Regionales y 85 Municipales de Manejo del Fuego, así como la realización de más de 54 recorridos operativos en días críticos y la organización de ocho eventos regionales con la participación de 795 personas.



El Gobierno del Estado de México destacó que la participación ciudadana, a través de reportes al Teléfono Rojo 800 590 1700, fue clave para la detección temprana de incidentes, al permitir la activación inmediata de la atención operativa.