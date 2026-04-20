Invita GEM a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026

Se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas con hipótesis de sismo de magnitud 8.2

El Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, convocó a la población a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas.



El ejercicio se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, y contemplará la activación de la alerta sísmica mediante altavoces, así como el envío de alertamiento a teléfonos celulares.



El objetivo es fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en centros de trabajo, escuelas, instituciones y hogares.



Se prevé la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social, privado y académico. Las personas interesadas podrán registrar sus inmuebles hasta el 5 de mayo en el sitio oficial: simulacronacional.sspc.gob.mx.



El Gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a participar de manera responsable y seguir las indicaciones de las autoridades durante el ejercicio.