Paty Zarza invita a formar parte del programa “Abril, mes de la lectura”

Convoca a la comunidad universitaria a sumarse a las actividades que fortalecen la cultura, el pensamiento crítico y la formación integral.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Martha Patricia Zarza Delgado, invitó a la comunidad universitaria a integrarse activamente al programa “Abril, Mes de la Lectura 2026”, una de las iniciativas culturales más importantes de la institución.



A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular de la Máxima Casa de Estudios mexiquense exhortó a estudiantes, docentes y personal administrativo a continuar participando en las actividades programadas, las cuales buscan fomentar el hábito de la lectura y fortalecer la formación académica.



“Querida comunidad universitaria, les invito a seguir siendo parte de ‘Abril, mes de la lectura 2026’ en nuestra universidad”, expresó la rectora, al tiempo que destacó la importancia de consolidar una cultura lectora dentro de la institución.



El programa contempla un amplio calendario de actividades académicas, culturales y artísticas, distribuidas en diversos espacios universitarios, con el objetivo de acercar el conocimiento y la literatura a toda la comunidad. En su edición 2026, este esfuerzo institucional incluye más de 400 actividades en múltiples sedes, consolidándose como una de las agendas culturales más ambiciosas de la universidad.



Asimismo, esta iniciativa rinde homenaje al pedagogo brasileño Paulo Freire, referente del pensamiento crítico y la educación transformadora en América Latina, cuyas ideas continúan influyendo en los procesos educativos contemporáneos.



La rectora subrayó que este tipo de programas refuerzan el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México con el desarrollo cultural, el acceso al conocimiento y la formación de ciudadanos críticos y participativos.



Las y los interesados pueden consultar el calendario completo de actividades y sumarse a las distintas iniciativas a través del sitio oficial: abrilmesdelalectura.uaemex.mx.



Con estas acciones, la administración encabezada por Zarza Delgado reafirma su apuesta por la educación integral y el impulso a la cultura como ejes fundamentales para la transformación social.