LUISA MARÍA ALCALDE NIEGA RENUNCIAR A MORENA O TENER DESACUERDOS CON SHEINBAUM

-Desmiente ruptura, niega presiones y asegura que sigue firme al frente del partido.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó las versiones sobre una posible renuncia a su cargo y negó la existencia de conflictos internos dentro del partido, así como desacuerdos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



En declaraciones recientes, la dirigente calificó como rumores y calumnias las publicaciones difundidas en distintos espacios mediáticos, donde se sugería su salida de la dirigencia, así como presuntas tensiones al interior del movimiento.



Desestimó las versiones que apuntaban a una supuesta intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador en decisiones del partido, señalando que este tipo de señalamientos responden a narrativas sin sustento.



La líder partidista aseguró que Morena se mantiene fuerte, unido y sin divisiones, al tiempo que negó irregularidades o malos resultados en la conducción de la organización.



En ese sentido, enfatizó que continuará al frente del partido y precisó que únicamente consideraría dejar el cargo en caso de recibir un llamado directo de la presidenta de la República para colaborar en otras responsabilidades dentro del proyecto de transformación.



Alcalde agradeció el reconocimiento público de la mandataria federal, quien destacó su trayectoria política y su papel dentro de una nueva generación de liderazgos.



Finalmente, la dirigencia nacional reiteró su compromiso de fortalecer la unidad del movimiento y dar continuidad a los objetivos del proyecto político en el país.