Trabajador del ISSSTE CDMX señala despido injustificado

Jorge Pérez Ortega tiene 70 años, era trabajador de limpieza en el Hospital 20 de noviembre de la Ciudad de México de donde fue despedido luego de que diera una entrevista en la que confirmaba la carencia de insumos para protegerse contra el Covid-19, ahora busca justicia.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, cuenta que Jorge laboraba para una empresa de servicios subrogados en el hospital.

Tras darse cuenta en el hospital que Jorge había otorgado una entrevista en la que señalaba que no habían insumos suficientes para protegerse contra el Covid-19, fue llamado por las autoridades de la empresa que lo contrató y dado de baja.

A esto, se suma la actitud altanera y prepotente de la persona que lo corrió, asegurando que recibió amenazas y querían que se quitará en el lugar su uniforme.

“El que me despidió fue un encargado de la empresa que le da servicio al Hospital 20 de Noviembre, fue un muchacho pero muy altanero hasta con instintos de quererme hasta golpear porque no le quise dar al momento el uniforme y una credencial que nos daban; le dije que no, que no se la daba hasta el otro día, querían que me desvistiera ahí donde estaban ellos y yo le dije que no, que hasta el otro día se la daba y ya fue todo y me dijo ‘no sabes con quién te estás metiendo’ y yo le dije que no me amenazara”, señala Jorge.

Su caso llegó rápidamente a las redes sociales donde recibió apoyo por parte de compañeros y de usuarios en general.

Actualmente él ya se encuentra trabajando en el Consejo Ciudadano y gracias al apoyo de Amnistía Internacional México interpuso una demanda por despido injustificado y está en espera de una indemnización.