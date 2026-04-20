Fortalecen Ebrard y CCE diálogo estratégico rumbo a revisión del T-MEC

Buscan consolidar la competitividad de México y atraer mayor inversión productiva

La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fortalecieron el diálogo estratégico para impulsar la agenda económica del país, en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Durante la Reunión de Consejo Nacional del CCE, encabezada por su presidente, José Medina Mora, y con la participación del titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se abordaron los principales retos y oportunidades para consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas a nivel global.



El encuentro se realizó como parte de los preparativos para la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en torno a la revisión del T-MEC, prevista para los próximos días en la capital del país.



Ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar de manera coordinada para fortalecer la integración productiva, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y aprovechar el fenómeno de relocalización de empresas hacia México.



Destacaron la necesidad de generar condiciones que impulsen la competitividad regional, mediante políticas públicas que brinden certeza jurídica, reglas claras y un entorno favorable para la inversión.



El presidente del CCE y el secretario de Economía subrayaron que el diálogo permanente entre el sector público y privado es fundamental para construir soluciones conjuntas, fortalecer la confianza en México como socio estratégico y detonar la creación de empleos de calidad.



Finalmente, ambas instancias reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, con una visión de largo plazo, para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.