México entre los países con gasolina más barata de la OCDE: Profeco

El precio promedio se mantiene en 23.69 pesos, mientras que Profeco vigila abusos en estaciones de servicio.

México se posiciona como el cuarto país con la gasolina más barata entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante.



El funcionario detalló que el precio promedio del litro de gasolina regular se ubica en 23.69 pesos, lo que, al compararse en dólares con 38 países, coloca a México en una de las posiciones más bajas en costo, solo por debajo de naciones como Japón, Colombia y Estados Unidos.



Asimismo, destacó que, como parte de las acciones de verificación, del 13 de abril a la fecha se han inspeccionado 27 estaciones de servicio, de las cuales 13 fueron señaladas con lonas de advertencia por ofrecer precios elevados.



Explicó que esta medida busca orientar a los consumidores sobre dónde adquirir combustible a precios justos, al señalar que no existe justificación para costos excesivos.



En el marco del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el titular de la Profeco indicó que también se ha logrado mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos para 24 productos, lo que permite cubrir las necesidades de una familia de hasta cuatro integrantes durante una semana.



Añadió que productos como la tortilla mantienen un precio promedio de 23 pesos por kilogramo, mientras que en supermercados puede encontrarse en 13.96 pesos, como parte de los esfuerzos del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para evitar incrementos en alimentos básicos.