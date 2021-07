Consulta no alcanzará 40% de participación: Monreal

Acusa al INE de la falta de convocatoria para participar en la consulta.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, admitió que es “difícil” que la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes alcance la participación de 40% del padrón electoral, necesaria para que tenga una validez oficial y pueda derivar en acciones legales.

El legislador responsabilizó al Instituto Nacional Electoral (INE) de la falta de convocatoria para participar en la consulta y aseguró que el organismo presidido por Lorenzo Córdova “parece desinteresado en fortalecer la participación democrática”.

“A tan sólo una semana de que se lleve a cabo la consulta popular para saber si la población está de acuerdo o no con que se emprendan procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años anteriores, es la misma autoridad electoral la que, a través de sus posturas, parece desinteresada en fortalecer la participación democrática”, señaló Monreal en una publicación en su blog.

El legislador comentó que no fue sencillo aprobar la realización de la consulta popular, la cual se llevará a cabo el 1 de agosto, y recordó que hubo muchos que se opusieron a la organización de esta consulta.

Expresó que, de haberse realizado la consulta popular durante la jornada electoral de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, se habrían evitado “las complicaciones logísticas y financieras que el INE ha marcado como elementos que han dificultado su organización”. Además, dijo que fácilmente se hubiera podido alcanzar la participación del 40% del padrón electoral, ya que los comicios normales tuvieron una participación del 52%.

Otro factor que Monreal Ávila calificó como un “obstáculo” para la consulta popular fue su “judicialización“, por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debió decidir si ésta era o no anticonstitucional. El legislador recordó que el fallo de los magistrados de la Corte se alcanzó por una mayoría de apenas seis votos, que avalaron la realización de la consulta.

“Todo esto ha desgastado el proceso, y hace difícil pensar que el próximo domingo se alcanzará la participación del 40 por ciento del padrón electoral —37.5 millones de personas— que es necesaria para que la consulta adquiera un carácter vinculante”, aseveró.

En tanto, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a la población a no participar en la consulta popular el próximo 1 de agosto porque se trata de “un circo mediático” creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “desviar la atención de los fracasos de su administración”.

“Si tiene las pruebas de que hubo actos ilícitos en administraciones pasadas, que las presente a las instancias correspondientes. Lo que busca es crear todo un circo mediático para desviar la atención de los fracasos de su administración”, señaló Zambrano.

El líder partidista criticó que el INE destine 528 millones de pesos a la consulta y afirmó que estos recursos debieron emplearse en la compra de medicamentos y equipamiento médico y para la adquisición de vacunas.

“En lugar de perder el tiempo y desperdiciar recursos, el gobierno federal debe ponerse a trabajar, ya van para tres años que llegaron al poder y todavía insisten en culpar a funcionarios del pasado, hoy en este sexenio la corrupción está peor”, indicó Zambrano.