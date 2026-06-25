CAEN DOS PRESUNTOS INTEGRANTES DE “LA FAMILIA MICHOACANA” EN SAN MATEO ATENCO

Dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Arturo “N”, de 39, fueron detenidos en San Mateo Atenco durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, ambos son investigados por su presunta participación como generadores de violencia en la región del Valle de Toluca y fueron interceptados cuando circulaban a bordo de una motocicleta.

Durante la revisión, los elementos de seguridad aseguraron un arma de fuego abastecida con un cartucho útil, así como dos bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.