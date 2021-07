ZALDÍVAR: LA “AUSTERIDAD” Y SU DOBLE MORAL

El ministro presidente fue visto de compras en Nueva York, sin cubrebocas y a unos días de que sesione la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esta semana de vacaciones el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se fue a Nueva York donde, lejos de la “austeridad” que pregona el Gobierno Federal, fue fotografiado cuando salió de compras y, de inmediato, se subieron a redes sociales donde se volvieron virales y generaron cuestionamientos contra quien dice ser “coherente” como titular de la Corte.

Las fotografías fueron subidas a las redes sociales por el ex diputado Fernando Belaunzarán y en ellas se puede ver al ministro presidente junto a su esposa en la 5ta. Avenida y, aunque el simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) y ex perredista dijo que su intención no era criticar a Arturo Zaldívar por tomar vacaciones en Estados Unidos, dijo que recibió muchas críticas por lo que decidió eliminar la publicación.

De short negro y camisa cedrón, Zaldívar Lelo de Larrea cargaba unas bolsas, mientras caminaba junto al Rockefeller Plaza y la Avenida de las Américas, la zona turística de la Gran Manzana.

Además, se le ve sin cubrebocas, aunque en el estado de Nueva York esta medida ya no es obligatoria, a menos que se encuentre en un lugar cerrado y de gran afluencia, esto pese a que en las últimas semanas el estado ha mostrado un aumento en los contagios de Covid-19, sobre todo con la presencia de la variante Delta, la encontrada por primera vez en India y que ya predomina en el mundo.

Pero hay un detalle más: el próximo 4 de agosto, la Suprema Corte sesionará, pero ante un viaje de esta magnitud es recomendable que las personas realicen una cuarentena, lo que, de cumplirse, imposibilitaría al ministro presidente asistir a dicha sesión.

Tras darse a conocer las fotografías, Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció sobre su viaje a través de su cuenta personal en Twitter, donde lanzó una petición: “más razones y menos insultos”.

“El respeto a la dignidad de todas las personas es fundamento de una democracia en la que todos los DDHH (derechos humanos) sean una realidad. Sin este presupuesto no podremos conciliar nuestras diferencias, ni avanzar como país. Más razones y menos insultos. Todos los derechos para todas las personas”, tuiteó.

Sin embargo, en su petición las críticas siguieron, Hubo quienes cuestionaron la “falsa austeridad” y sobre sus “compras en la ‘comunista’ NY” (sic), mientras mencionaban que hay excesos en el gasto del presupuesto.

Otro usuario le tuiteó: “La presumida austeridad republicana. Su odio al capitalismo es enfermizo y lo combaten yéndose de compras a U.S.A.”

Otros más aprovecharon para sacar el tema de la consulta popular a realizarse el próximo domingo 1 de agosto, afirmando que un Estado democrático con división de poderes debe abogar por “decisiones bajo argumentos judiciales y no de ideología” (sic).

Otros fueron más duros y directos, al cuestionarle por qué no se habló de derechos humanos al abordar la ampliación de mandato: “¿y cuál fue la razón que antepuso antes que la Constitución?”.