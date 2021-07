El atleta mexicano, Daniel Corral, ha quedado fuera del All Round de gimnasia en la rama varonil tras sumar 80.898 puntos y culminar en el lugar 40 de 62 del total de los participantes. Corral, de 31 años, se quedó -prácticamente- sin la oportunidad de subir al podio del Centro de Gimnasia Ariake; sin embargo, el oriundo de Ensenada quedó como cuarto reserva, lo que significa que podría llegar a participar en la final si cuatro de los clasificados no pueden disputarla. No obstante, Corral se dijo satisfecho de su rendimiento en los Juegos Olímpicos y agradeció a todos los mexicanos que se desvelaron para poder verlo competir.

