PRD exige atender a papás de niños con cáncer

«El presidente de la República prometió a las y los mexicanos un sistema de salud de calidad y hoy las infancias no tienen sus medicamentos ni tratamientos para el cáncer. Más de mil 600 niñas y niños han muerto por esa negligencia criminal. Ya basta de mentiras, presidente López Obrador. ¡Medicamentos para las y los niños con cáncer , ya!», indicó. El PRD reiteró su petición al gobierno federal de otorgar de inmediato tratamientos oncológicos y aseguró que las marchas de hoy son encabezadas por familiares de niños con cáncer y activistas, pues criticó que se les llamara golpistas por parte de autoridades. «Lo que hoy ocurre en la Ciudad de México es una demanda legítima, encabezada por familias de niñas y niños con cáncer, así como de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos, no "golpistas", como se atrevieron a llamarles. "Ya basta de la irresponsabilidad criminal e indiferencia de un gobierno federal que prioriza estadios de béisbol y discursos polarizadores en lugar de poner por delante los derechos humanos y, el que urge en estos momentos, el derecho a la salud", exhortaron.

