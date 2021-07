El candidato derechista Noel Vidaurre fue detenido bajo la acusación de «menoscabar la soberanía»

El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Noel Vidaurre, fue puesto este sábado bajo arresto domiciliar, así como el comentarista Jaime Arellano, ambos acusados de «menoscabar la soberanía» del país, informó la policía, elevando a 28 los opositores detenidos.

A tres meses de las elecciones, con Vidaurre son siete los aspirantes presidenciales detenidos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro —primo de Cristiana— y Medardo Mairena. Vidaurre, de 66 años, y el comentarista Jaime Arellano, fueron puestos «bajo custodia policial» en su domicilio acusados de «menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera», según un comunicado de la policía. El político competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (de derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre. Las postulaciones a la presidencia deben inscribirse en el plazo establecido entre el 28 de julio y el 2 de agosto. En Nicaragua, si una persona está bajo investigación de delitos o arresto no puede optar a cargos de elección. El presidente Daniel Ortega, de 75 años, no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, pero sus allegados dan por hecho que será el candidato por el partido izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ortega, un ex guerrillero que gobernó entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2007 y logró reelegirse dos veces consecutivas en medio de denuncias de fraude de la oposición.