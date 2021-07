Tercera ola de Covid es menos dañina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la tercera ola de Covid-19 que vive México es menos dañina que las anteriores, por lo que descartó que se vayan a presentar cierres.

«No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido. Además desde el principio he dicho que somos mayores de edad, tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias, no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas ni en los peores momentos.», dijo el mandatario.

Fue en su conferencia de prensa desde Veracruz donde el mandatario señaló que «ya sabemos cuidarnos», pese a que el incremento de casos en las semanas recientes indica que la población ha hecho caso omiso a las medidas sanitarias, aunque insistió que ante la menor peligrosidad de esta ola no se aplicarían medidas drásticas.

Obrador señaló que el rebrote por covid-19 está afectando más a los jóvenes “y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada”, lo que a decir del Presidente demuestra que fue adecuada vacunar contra el coronavirus primero a los adultos mayores.