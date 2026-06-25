Kenia López Rabadán pide fortalecer acciones ante la crisis de personas desaparecidas en México

Pidió una mayor inversión en búsqueda, tecnología forense y atención integral a las familias de las víctimas.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a reforzar las acciones del Estado para atender la crisis de personas desaparecidas en México, al considerar que se requiere una respuesta integral, coordinada y urgente.



Durante una conferencia en San Lázaro, señaló que en el país existen más de 135 mil personas desaparecidas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que refleja la magnitud del problema en materia de derechos humanos.



La legisladora subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades forenses, mejorar los mecanismos de búsqueda y destinar mayor presupuesto a tecnología, así como a la protección de madres buscadoras y colectivos ciudadanos.



También destacó la importancia de mantener el diálogo con familiares de víctimas y organizaciones sociales, con el fin de transformar sus demandas en políticas públicas efectivas que permitan avances en la localización de personas.



Finalmente, reiteró la urgencia de consolidar la coordinación entre instituciones de búsqueda, fiscalías y organismos forenses, para garantizar verdad, justicia y reparación del daño a las familias afectadas.